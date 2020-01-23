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الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

طالع غير مُبشر للزمالك قبل مباراة مازيمبي.. وطارق حامد الأكثر تألقًا

الخميس 23/يناير/2020 - 11:07 م
طارق حامد
طارق حامد
إسلام جمال
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يلتقي نادي الزمالك غدًا، نظيره الكونغولي مازيمبي، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال إفريقيا، على ملعب السلام في القاهرة.

وبعيدًا عن الساحرة المستديرة، توقّعت خبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي، لمدافع الزمالك محمود علاء، صاحب برج الدلو، كثيرًا من المشاكل، مضيفة إلى أن الحارس أبو جبل سيواجه مشاكل على المستوى المهني.

وقالت «جاكلين» إن اللاعب طارق حامد، وسط الزمالك، مواليد برج العقرب، سيتألق خلال المباراة.

أما مصطفى محمد، مواليد برج القوس، فقد حذرته خبيرة الأبراج من التسرع في اتخاذ القرارات وإهدار الفرص.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمد عواد، محمد أبو جبل.
الدفاع: محمود علاء، محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش، حازم إمام، محمد عبد الشافي.
خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، محمد حسن، أحمد سيد زيزو، يوسف إبراهيم أوباما، أشرف بنشرقي، شيكابالا، محمود أوناجم، إسلام جابر، مصطفى فتحي.
الهجوم: مصطفى محمد.

ويتصدر مازيمبي المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، والزمالك ثانيًا بـ7 نقاط، ثم أول أغسطس الأنجولي ثالثًا بنقطتين، متساويًا مع زيسكو الزامبي الأخير بنفس رصيد النقاط.

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