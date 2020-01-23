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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

والدة الشهيد ماجد عبد الرازق تروي لحظة تلقيها خبر استشهاده

الخميس 23/يناير/2020 - 11:06 م
الشهيد ماجد عبد الرازق
الشهيد ماجد عبد الرازق
رباب الأهواني
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روت السيدة حمدية أبو العينين، والدة الشهيد ماجد عبد الرازق، تفاصيل تلقيها خبر استشهاد ابنها، قائلة: "إن يوم استشهاد ابني كنت دائما انتظر أن يحادثني، سواء على الهاتف أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنني راسلته بعد صلاة الفجر لكنه لم يقوم بالرد على المحادثة".

وأضافت حمدية أبو العينين خلال حوارها ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الخميس، مع الإعلامي تامر أمين، أنه حتى السابعة صباحا لم يقم ماجد بالرد على رسالتي، متابعة: "انتابني القلق فقمت بالإتصال بأختي فقام ابن اختي بالرد ولكنه قام بإغلاق الهاتف على الفور، فقمت بالاتصال على زوجة ابني وسمعت أصوات بكاء، ليرد أخو زوجة ابني، قائلًا، إن ماجد استشهد، معقبة:"أصبت بصدمة ونزلت الشارع بلا وعي".

وأوضحت والدة الشهيد ماجد عبد الرازق، أن تكريم الرئيس لابنها الشهيد شهادة تعتز بها، متابعة:"ابنى ضحى بحياته عشان بلده".

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