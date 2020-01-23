ثقافة كوم أمبو تنظم عرضًا مسرحيًا لـ«ساقية علام» (صور)

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة عروضًا مسرحية من خلال فرع ثقافة أسوان ويقدم العرض المسرحي "ساقية علام" على مسرح قصركوم أمبو.العرض تأليف طه الأسواني، سينغرافيا مارم محمود ثابت، إخراج هاني فهمى، تمثيل فرقة كوم أمبو المسرحية وهم: رضا عبد الكريم، خالد عبد العظيم، على البس، سيد عبد المنعم، محمد مصطفى، صباح عبيد، أحمد طلب، رشا معبد، جابر أحمد، ويستمر العرض حتى 25 يناير الحالى.تدور أحداث العرض في صعيد مصر حول حكاية علام الجبالي الذي تربي في كنف عمه بعدما مات أبيه في حادثه لحق بها الكثير من الغموض، في اليوم الذي هبط فيه الجبالي من الجبل الذي أحتضنه لعدة أعوام كمنقب عن الآثار الفرعونية حاملًا معه من المقتنيات الأثريه والأموال ما تمخضت به سنين شقاه من حفر المساخيط كما كان يطلق عليها، سرا في ظلام تلك الليل في البيت القديم علي اطراف البلدة كان لقاء الجبالي باخوه هلال لتقسيم ما تم استخراجه من الجبل تمامًا.ونص الاتفاق القديم الذي جمعهم من عدة أعوام، هلال يبقي في البلدة يراعي الارض والعرض والجبالي يهتم بحفر المساخيط، ومع أول نظرة لهلال التي رأي فيها عمامة أبيه فوق رأس الجبالي بالرغم من وجود أبيه علي قيد الحياة وهذا ما لم يستطيع هلال تحمله، هلال الذي حافظ علي أسم العائلة لسنوات وجعل منها رأسا علي كل العائلات الاخري كان بداخله يقين بأن العمامة من حقه حتي لو كان الابن الاصغر فأذي تخلي عنها الاب في حياته فهي له لا محال، تغير كل شئ في عين الابن الطامع وفاض بركان غضبه الثائر بكل ما حاك له ومكر حتى قام بقتل أخيه وأخذ العمامة منه وعندما علم الأب ما فعله هلال ساعده في دفن ما تبقي من جسده ودمه داخل ارض البيت القديم خوفا من تفشي الفضيحة.أشار الأب عليه بتربية ابنه علام وسط أولاده عوضًا عن ما فعله بابيه وحتي يامن النبش في حادثة القتل وأشاع الأب بين الناس أن الجبالي قد ابتلعته أسشحد حفر الجبل ومات لكن ربيع الذي عشق طلوع النخل كان شاهدا علي كل شئ فلم يحتمل ما رأى، فسقط من فوق النخل وضربته لوثة الجنون وعاش ما تبقي من حياتة ربيع الدهل مجذوب القرية، ربيع صديق علام في ليلة أشد من تلك الليلة التي قتل فيها الجبالي باح لعلام بكل شئ من أجل رحلة صغيرة لغزية الكرنك عشيقة علام التي عشقها ربيع.