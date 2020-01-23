إغلاق 8 مدن صينية بسبب فيروس «كورونا»

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الخميس، أول حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا الجديد خارج مقاطعة هوبي، التي تعد مصدر انتشار المرض القاتل، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة المؤكدة إلى 18 حالة.وأمرت السلطات في مقاطعة هوبي مع تسارع انتشار الفيروس، بإغلاق 8 مدن بما في ذلك العاصمة ووهان وحظر السفر منها، حسبما أفادت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست".وسُجلت 17 حالة وفاة بالفيروس الجديد في مقاطعة هوبي، لكن تم تسجيل حالة واحدة في مقاطعة خبي بالقرب من بكين، وهي لرجل يبلغ من العمر 80 عامًا، توفي الأربعاء، لكن لم يتأكد سبب الوفاة حتى اليوم.وتبين أن الرجل، هو من سكان خبي، وكان يزور أقاربه في ووهان منذ أكثر من شهرين، وفقًا لصحيفة "خبي ديلي"، الناطقة بلسان الحزب الشيوعي في المقاطعة، مشيرة إلى عزل السلطات الصحية 76 شخصًا ممن كانوا على اتصال وثيق به، ولم يتبين إصابة أيًا منهم.