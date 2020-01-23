«الصحة العالمية»: مصر سارت على الطريق الصحيح للتخلص من «فيروس سي»

قال جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن مبادرة القضاء على "فيروس سي"، تمت بمنهجية ذات معايير دولية واستطاعت أن تصل إلى ما يقرب من 60 مليون مواطن مصري.وأضاف جون جبور خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن مصر دائمًا سباقة لوضع منهجية مزدوجة لعلاج مرض فيروس سي مع الأمراض غير السارية، موضحا أنها سارت على الطريق الصحيح للتخلص من الفيروس بفضل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "100 مليون صحة".