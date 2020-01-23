«tinder» يستخدم الذكاء الاصطناعي للتحقق من الملفات الشخصية

يقدم تطبيق «tinder» لمستخدميه خاصية المواعدة الشائعة، حيث يستخدم الذكاء الاصطناعي للتحقق من أن صور الملف الشخصي التي تم تحميلها من قبل المستخدمين حقيقية.وتتيح ميزة التحقق من الصور للأعضاء الحصول على مصادقة صورهم من خلال طرح سلسلة من صور شخصية في الوقت الحقيقي، وستقوم تقنية الذكاء الاصطناعي بمساعدة الإنسان بمقارنة هذه التقديمات بصور الملف الشخصي الحالية للتأكد من أنها مطابقة.ووفقا لما أوردته صحيفة ديلى ميل البريطانية فإنه بمجرد التحقق من صور شخص ما، سيتم منح ملف التعريف الخاص به رمز علامة اختيار زرقاء بحيث يمكن للمستخدمين الآخرين أن يثقوا في أن مظهره حقيقي.وقال إيلي سيدمان الرئيس التنفيذي لشركة «tinder»: «كل يوم يثق بنا ملايين من الأعضاء لتقديمهم لأشخاص جدد، ونحن ملتزمون ببناء ميزات أمان مبتكرة مدعومة بأفضل تكنولوجيا تلبي احتياجات بيانات اليوم، أنا فخور بمشاركة هذه التحديثات، التي تمثل خطوة مهمة في دفع أماننا إلى الأمام على نطاق لا مثيل له».وتابعت الصحيفة أن التحقق من الصور هو مجرد واحدة من ميزات السلامة الجديدة التي أعلنت عنها اليوم منصة «ماتش جروب».