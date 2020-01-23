كريم عبد العزيز ضيف «صاحبة السعادة» الاثنين والثلاثاء

يحل الفنان كريم عبدالعزيز، ضيفًا على برنامج "صاحبة السعادة"، مع الإعلامية إسعاد يونس، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.ويكشف محمود عبدالعزيز خلال الحلقة المذاعة عبر فضائية dmc، عن تفاصيل وكواليس أهم أعماله الفنية وكذلك بعض المواقف التي شهدتها أعماله.كما يتحدث خلال الحلقة عن بداية دخوله المجال الفني ومشاركته للفنانة سعاد حسني، وهو طفل.وانتهى كريم عبدالعزيز، مؤخرًا من تصوير فيلمه الجديد "البعض يذهب للمأذون مرتين"، والمقرر عرضه في عيد الفطر المقبل.وأكد أن فيلمه الجديد يناقش أزمة الزواج والطلاق، لكن بطريقة مختلفة تمامًا عن "نادي الرجال السري".