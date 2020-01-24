حظك اليوم.. برج الأسد الجمعة 24 يناير 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الأسد قالت:مهنيًا: القمر الجديد في برج الدلو يتنافر مع أورانوس ويسلط الضوء على الأمور المهنية التي تواجه بعض التحديات والعرقلات.عاطفيًا: تمضي أوقاتًا طيّبة مع الشريك الذي يشرح لك طموحاته وأهدافه، وتسعيان معًا إلى تحقيق حلم راودكما منذ زمن.صحيًا: ساعد نفسك للتخلص من بعض الأعباء التي ترهق أعصابك وصحتك.وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.