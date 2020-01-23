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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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شريف عامر: الكاتب الشاب محمد حسن خليفة نعى نفسه قبل موته

الخميس 23/يناير/2020 - 10:29 م
الإعلامى شريف عامر
الإعلامى شريف عامر
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قال الإعلامى شريف عامر، إن وزارة الثقافة المصرية سوف تقيم حفل تأبين للكاتب الشاب محمد حسن الذى وافته المنية اليوم بمعرض الكتاب أثناء تفقده المعرض.

وأوضح شريف خلال برنامجه "يحدث فى مصر" على فضائية "mbc مصر"، أن الكاتب نعى نفسه ليلة وفاته باقتباسه جزء من رواية.

والكاتب محمد حسن خليفة صدر له هذا العام بمعرض الكتاب مجموعة قصصية بعنوان «إعلان عن قلب وحيد»، وكان يكتب مقالات في عدة صحف عربية في الثقافة والفن والأدب والشأن المصري.

ويذكر أن وافته المنية أثناء تفقده المعرض أمام الجزء الخاص بهيئة قصور الثقافة ويذكر أيضا أن مجموعته القصصية هى أول مجموعة قصصية له

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