حظك اليوم.. برج السرطان الجمعة 24 يناير 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج السرطان قالت:مهنيًا: القمر الجديد في برج الدلو يتنافر مع أورانوس في برج الثور، إن هذا الطالع الفلكي ثقيل، لذلك إحذر مخالفة الآراء والقوانين وإثارة العداوات، سوف تشعر بالظلم أو الإساءة، هدّئ من روعك ولا تتهوّر ولا تعرّض نفسك للمساءلة.عاطفيًا: تشتد حدة النقاش بينك وبين الشريك، ثم تجدان مخرجًا لائقًا من الأوضاع التي تمران بها.صحيًا: معدتك الحساسة توجب عليك الانتباه إلى نوعية الطعام والتخفيف من تلك التي تسبب لك مشكلات صحية.وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.