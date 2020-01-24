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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الجوزاء الجمعة 24 يناير 2020

الجمعة 24/يناير/2020 - 01:52 ص
برج الجوزاء
برج الجوزاء
إسلام جمال
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:
مهنيًا: ستكون أكثر تكيفًا مع الأجواء ومع تبدّل الظروف التي تحيط بك وتفرض عليك نمطًا جديدًا من التصرف.
عاطفيًا: وجود الزهرة في الدلو الصديق يتناغم معك ويسهل عليك الأمور ويجعل المناخ العاطفي دافئًا، وتكتسب جاذبية كبيرة وتسمع كلام الحب والغرام.
صحيًا: تتعرض لتوعكات غير مؤلمة قد تتطور بشكل سلبي بدون استرعاء الانتباه لكنها لا تكون خطيرة.
وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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