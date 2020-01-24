حظك اليوم.. برج الثور الجمعة 24 يناير 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الثور قالت:مهنيًا: تتعرض لما قد يهدد استقرارك، فحاذر من التوتر ولا تتدخل في نزاعات، ولا تترك خيالك يسيطر على عقلك، لأن الأمور على أرض الواقع تختلف كثيرًا.عاطفيًا: تعاطف الشريك معك يفرض عليك مزيدًا من الشفافية في التعامل معه.صحيًا: تنادى ومجموعة من الأصدقاء إلى القيام برحلة صيد لممارسة هوايتك والترفيه عن نفسك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.