مصرع وإصابة 4 في حادث سير بقنا

لقي شاب مصرعه، مساء اليوم الخميس، وأصيب 3 آخرون، إثر حادث اصطدام موتوسيكل بسيارة ميكروباص، بطريق قنا ـ الأقصر الصحراوي، أمام قرية الترامسة، بمدينة قنا.تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية، مفاده وصول إشارة من مركز شرطة قنا، يفيد بمصرع أحمد شعبان عبد المعطي 18عاما، وإصابة سامح ممدوح عبدالحميد، 23 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد بربري عبدالرسول 24 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، وحمادة محمد شوقي، 40 عاما، سحجات وكدمات، في حادث تصادم موتوسيكل مع سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي لقرية الترامسة بقنا.تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى قنا العام، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.