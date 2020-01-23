حسن شاكوش يفتتح صالونا يقلد تسريحته لغير القادرين بالمجان

كشف مطرب المهرجانات حسن شاكوش، سر اتجاهه إلى افتتاح محلات تصفيف شعر وحلاقة رجالي في منطقته ببولاق.وقال خلال لقائه في برنامج "حديث المساء"، مع الإعلامية ياسمين عز، والمذاع عبر فضائية MBC مصر، إن سبب إقدامه على هذه الخطوة هو أن شباب منطقته يحبون تقليد تسريحة شعره وفي الوقت نفسه لا يملكون قيمة تنفيذها عند أحد المصففين المشهورين.وأكد خلال الحلقة أن المحل افتتحه لمصففه الخاص، وطلب منه تقديم هذه الخدمة لغير المقتدر بالمجان.وكان حسن شاكوش، قد انضم مؤخرًا لنقابة المهن الموسيقية بعد أن استوفى كافة الشروط والامتحانات الخاصة بالالتحاق.