ممثل الصحة العالمية يطالب بتوخي الحذر من فيروس «كورونا»

طالب جون جابور، مممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، السلطات بتوخى الحذر من انتقال فيروس كورونا والذى حذرت منه المنظمة العالمية.وأكد جابور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث فى مصر " مع الإعلامى شريف عامر بفضائية "دى إم سى"، أن مصر قادرة على مواجهة جميع أنواع الفيروسات الطارئة والأمراض المستجدة، منوها بضرورة غسل اليدين بشكل متكرر يوميا، وتجنب العطس فى الهواء لعدم نقل الفيروس، موضحا أن الفيروسات تموت فى الأنسجة.وأضاف أن هذا الفيروس حتى اللحظة لم يتحول إلى وباء، وأن أعراضه مشابهة للبرد ولم تسجل فى مصر حتى اللحظة أى حالة، بينما سجلت الصين أكثر من 600 إصابة.