رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 24 يناير 2020 الموافق 29 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 24 يناير 2020

الجمعة 24/يناير/2020 - 07:59 ص
الأبراج
الأبراج
إسلام جمال
طباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الجمعة 24 يناير 2020، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: يحمل هذا اليوم آمالًا جديدة وانفراجات في بعض المجالات تمتد آثاره الإيجابية لتطال محيطك المهني.
عاطفيًا: قد تصلك أخبار جيدة وتكون مفيدة لك على كل الصعيد العاطفي وتبدو متحمسًا وتصبح شغوفًا وكثير الرغبات.
صحيًا: تجنب قدر الإمكان إرهاق نفسك في أمور لن تعود عليك إلا بوضع صحي متوتر.

الثور
مهنيًا: لا يناسبك وجود القمر الجديد في برج الدلو المواجه لك لأنه سيعاكس كوكب أورانوس من برجك بحيث يهدد استقراراك حاذر من توتر ولا تتدخل في نزاعات لا تترك خيالك يسيطر على عقلك، لأن الأمور على أرض الواقع تختلف كثيرًا.
عاطفيًا: تعاطف الشريك معك يفرض عليك مزيدًا من الشفافية في التعامل معه.
صحيًا: تتنادى ومجموعة من الأصدقاء إلى القيام برحلة صيد لممارسة هوايتك والترفيه عن نفسك.

الجوزاء
مهنيًا: وصول القمر الجديد إلى برج الدلو الصديق يجعلك أكثر تكيفًا مع الأجواء، ومع تبدّل الظروف التي تحيط بك وتفرض عليك نمطًا جديدًا من التصرف.
عاطفيًا: وجود الزهرة في الدلو الصديق يتناغم معك ويسهل عليك الأمور ويجعل المناخ العاطفي دافئًا، وتكتسب جاذبية كبيرة وتسمع كلام الحب والغرام.
صحيًا: توعكات غير مؤلمة قد تتطور بشكل سلبي بدون استرعاء الانتباه لكنها لا تكون خطيرة.

السرطان
مهنيًا: القمر الجديد في برج الدلو يتنافر مع أورانوس في برج الثور، أن هذا الطالع الفلكي ثقيل؛ لذلك احذر مخالفة الآراء والقوانين وإثارة العداوات، سوف تشعر بالظلم أو الإساءة، هدّئ من روعك ولا تتهوّر ولا تعرّض نفسك للمساءلة.
عاطفيًا: تشتد حدة النقاش بينك وبين الشريك، ثم تجدان مخرجًا لائقًا من الأوضاع التي تمران بها.
صحيًا: معدتك الحساسة توجب عليك الانتباه إلى نوعية الطعام والتخفيف من تلك التي تسبب لك مشكلات صحية.

الأسد
مهنيًا: القمر الجديد في برج الدلو يتنافر مع أورانوس ويسلط الضوء على الأمور المهنية التي تواجه بعض التحديات والعرقلات.
عاطفيًا: تمضي أوقاتًا طيّبة مع الشريك الذي يشرح لك طموحاته وأهدافه، وتسعيان معًا إلى تحقيق حلم راودكما منذ زمن.
صحيًا: ساعد نفسك للتخلص من بعض الأعباء التي ترهق أعصابك وصحتك.

العذراء
مهنيًا: القمر الجديد في الدلو الذي يتنافر مع أورانوس في الثور لن يؤثر عليك بشكل مباشر؛ إلا أنه يركز على الشؤون المهنية التي تصادف بعض التحديات.
عاطفيًا: تتوالى عليك الأخبار الجميلة، وهذا يساعدك على توطيد علاقتك بالشريك بما يتناسب مع طموحاتكما.
صحيًا: تتمتع بصحة جيدة وبنفسية مرتاحة، ما ينعكس إيجابًا عليك وعلى المحيط.

الميزان
مهنيًا: انتقال القمر الجديد إلى الدلو يجعلك تشعر ابتداءً من اليوم بالتحسّن المستمر، فترتفع المعنويات وتزداد الحيوية وتكبر الآمال.
عاطفيًا: لا تبحث عن فرض إرادتك أو إظهار قوتك على الشريك وأجّل المبادرات، فقد تتراجع المعنويات وتشعر بالتعب والإرهاق والقلق النفسي.
صحيًا: إذا أحسست بأنك تتنفس بصعوبة، سارع فورًا إلى زيارة الطبيب قبل أن تتفاقم الأمور.

العقرب
مهنيًا: مع أنك تحقّق تقدمًا ملحوظًا؛ إلا أن عليك الانتباه من تاثيرات القمر الجديد من برج الدلو كذلك عليك المثابرة باستمرار وليس الكسل.
عاطفيًا: يمكن أن توقعك عواطفك في مشكلة، اعتمد على فطرتك في توجيه أحاسيسك.
صحيًا: انتبه من كثرة التنقلات المرهقة، ولا تحاول القيام بأكثر مما هو مطلوب منك.

القوس
مهنيًا: انتقال القمر الجديد إلى الدلو يشير إلى أعمال ومشاريع كبيرة تحقق من خلالها أرباحًا غير منتظرة، وتخطو إلى الأمام خطوة جبارة تفاجئ بها الجميع.
عاطفيًا: تشعر بأن الحبيب يمارس ضغوطًا عليك، صارحه لإصلاح الأمور وتنقية الأجواء.
صحيًا: إذا كنت تعجز عن الحد من شراهتك، فما عليك سوى استشارة أخصائي تغذية اليوم قبل الغد.

الجدي
مهنيًا: انتقال القمر الجديد إلى الدلو يشير ألى تشويش في الأجواء لن يؤدّي إلى الابتعاد عن محيطك أو إلى حصول جفاء مع الزملاء والمسؤولين.
عاطفيًا: حين تشعر بأي تغيير في تصرّفات الشريك، لا تتردد في طرح الأسئلة لتوضيح الأمور لئلا تتفاقم المشكلة.
صحيًا: أنت تميل إلى كثرة العمل وإهمال صحتك، إنك ترتكب خطأً كبيرًا في هذا الشأن.

الدلو
مهنيًا: انتقال القمر الجديد إلى برجك يشير إلى أفكار مهمة واستثمارات وبداية مميزة وفرص مناسبة وعلاقة مع شريك جديد وتزدهر أعمالك على نحو غير متوقع.
عاطفيًا: تزداد الثقة بالنفس، وقد تصطحب الحبيب إلى سفر ما، أو تعيش أجواء خياليّة من التقارب والسحر والمغامرات التي لا تبحث عن أي ارتباط بعدها.
صحيًا: فكر في مستقبلك الصحي والحالة التي ستصبح عليها في حال أهملت الاهتمام بنفسك.

الحوت
مهنيًا: لا يناسبك انتقال القمر الجديد إلى الدلو فقد تكون تعبت في العمل ولكن لا تفقد العزم، فأمامك مسؤوليات يجب إتمامها.
عاطفيًا: تفاؤلك الدائم وثقتك بالحبيب يضفيان عليه الطمأنينة ويشعرانه بالاستقرار وبحبك الصادق له.
صحيًا: لا تتململ ولا تتذمر من إلحاح المقربين منك وطلبهم منك القيام بما يلزم لتخفيف وزنك، فهم يريدونك في صحة ممتازة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حظك اليوم.. برج الجدي الجمعة 27-7-2018

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأربعاء 26/ 9/ 2018

حظك اليوم الإثنين 8/ 10/ 2018 لجميع الأبراج الفلكية

حظك اليوم الأربعاء 24/ 10/ 2018 لجميع الأبراج الفلكية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 22 ساعة

موعد إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى

منذ حوالي 12 ساعة

السعودية تحذر من التدخلات الخارجية في ليبيا

منذ حوالي 18 ساعة

وصول جثمان المصري المتوفى بالأردن لمطار القاهرة

منذ حوالي 17 ساعة

ضبط المتهمة بتعذيب وحرق جسد ابنها فى الدقهلية

الصور

image description

حفل تكريم تامر حسنى فى جريدة الأهرام

image description

ندوة مصطفى شعبان في معرض الكتاب

image description

صور زحام بمعرض الكتاب الدولي 2020 في أول يوم للجمهور

image description

تكريم مجدي يعقوب بالمركز القومي للبحوث

image description

محمد إمام ونجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «لص بغداد».. (صور)

الأكثر قراءة

وفاة الكاتب الشاب محمد حسن خليفة بمعرض الكتاب

تدهور الحالة الصحية للفنانة الكبيرة نادية لطفى

«علقت خبر موتي على الحائط».. كيف تنبأ محمد حسن خليفة بوفاته؟

أول تعليق من تركى آل الشيخ بعد عودته رئيسًا شرفيًا للأهلى

إنفوجراف

image description

إجراءات دعوى الطلاق للضرر (إنفوجراف)

image description

الفرق بين عقوبتي الحبس والسجن (انفوجراف)

image description

إزاي تروح معرض الكتاب.. مسارات أتوبيسات النقل العام (إنفوجراف)

image description

أعراض وأماكن انتشار فيروس «كورونا» الجديد (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

الصحة

«جل جديد» يمنع تسوس الأسنان

4 مأكولات تحميك من الشيخوخة

عادة يومية تسرع من انتشار الشيب فى الشعر

جراحين: 20% نسبة السمنة لدى الأطفال والمراهقين

منوعات

سك قطعة نقدية ذهبية بصورة أينشتاين

القبض على موظفين يخطفون نزلاء فندق فى المكسيك

إلغاء مسابقة الملاكمة في الصين.. والسبب «كورونا»

أخطر 10 شواطئ فى العالم (صور)

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
الجمعية الشرعية والعصر العثمانى «1-2»
مدحت بشاى
البوليس المصرى والفن السابع
جمال طه
«مؤتمر برلين».. ما له وما عليه
ماجد حبته
مصر تحتفل.. وتنطلق
المزيد

الثقافة

حفل تأبين لـ محمد خليفة بمعرض الكتاب وطبع أعماله.. قريبًا

شريف مدكور يستضيف سها سعيد حول كاتبها«نجوم ماسبيرو» على إذاعة«ميجا إف إم»

وائل خورشيد يكتب: مدائن الخطر

سامح فايز: كنت على وشك تنفيذ عملية إرهابية طمعًا فى «جنة أبناء البنا»