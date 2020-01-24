حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 24 يناير 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الجمعة 24 يناير 2020، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:الحملمهنيًا: يحمل هذا اليوم آمالًا جديدة وانفراجات في بعض المجالات تمتد آثاره الإيجابية لتطال محيطك المهني.عاطفيًا: قد تصلك أخبار جيدة وتكون مفيدة لك على كل الصعيد العاطفي وتبدو متحمسًا وتصبح شغوفًا وكثير الرغبات.صحيًا: تجنب قدر الإمكان إرهاق نفسك في أمور لن تعود عليك إلا بوضع صحي متوتر.الثورمهنيًا: لا يناسبك وجود القمر الجديد في برج الدلو المواجه لك لأنه سيعاكس كوكب أورانوس من برجك بحيث يهدد استقراراك حاذر من توتر ولا تتدخل في نزاعات لا تترك خيالك يسيطر على عقلك، لأن الأمور على أرض الواقع تختلف كثيرًا.عاطفيًا: تعاطف الشريك معك يفرض عليك مزيدًا من الشفافية في التعامل معه.صحيًا: تتنادى ومجموعة من الأصدقاء إلى القيام برحلة صيد لممارسة هوايتك والترفيه عن نفسك.الجوزاءمهنيًا: وصول القمر الجديد إلى برج الدلو الصديق يجعلك أكثر تكيفًا مع الأجواء، ومع تبدّل الظروف التي تحيط بك وتفرض عليك نمطًا جديدًا من التصرف.عاطفيًا: وجود الزهرة في الدلو الصديق يتناغم معك ويسهل عليك الأمور ويجعل المناخ العاطفي دافئًا، وتكتسب جاذبية كبيرة وتسمع كلام الحب والغرام.صحيًا: توعكات غير مؤلمة قد تتطور بشكل سلبي بدون استرعاء الانتباه لكنها لا تكون خطيرة.السرطانمهنيًا: القمر الجديد في برج الدلو يتنافر مع أورانوس في برج الثور، أن هذا الطالع الفلكي ثقيل؛ لذلك احذر مخالفة الآراء والقوانين وإثارة العداوات، سوف تشعر بالظلم أو الإساءة، هدّئ من روعك ولا تتهوّر ولا تعرّض نفسك للمساءلة.عاطفيًا: تشتد حدة النقاش بينك وبين الشريك، ثم تجدان مخرجًا لائقًا من الأوضاع التي تمران بها.صحيًا: معدتك الحساسة توجب عليك الانتباه إلى نوعية الطعام والتخفيف من تلك التي تسبب لك مشكلات صحية.الأسدمهنيًا: القمر الجديد في برج الدلو يتنافر مع أورانوس ويسلط الضوء على الأمور المهنية التي تواجه بعض التحديات والعرقلات.عاطفيًا: تمضي أوقاتًا طيّبة مع الشريك الذي يشرح لك طموحاته وأهدافه، وتسعيان معًا إلى تحقيق حلم راودكما منذ زمن.صحيًا: ساعد نفسك للتخلص من بعض الأعباء التي ترهق أعصابك وصحتك.العذراءمهنيًا: القمر الجديد في الدلو الذي يتنافر مع أورانوس في الثور لن يؤثر عليك بشكل مباشر؛ إلا أنه يركز على الشؤون المهنية التي تصادف بعض التحديات.عاطفيًا: تتوالى عليك الأخبار الجميلة، وهذا يساعدك على توطيد علاقتك بالشريك بما يتناسب مع طموحاتكما.صحيًا: تتمتع بصحة جيدة وبنفسية مرتاحة، ما ينعكس إيجابًا عليك وعلى المحيط.الميزانمهنيًا: انتقال القمر الجديد إلى الدلو يجعلك تشعر ابتداءً من اليوم بالتحسّن المستمر، فترتفع المعنويات وتزداد الحيوية وتكبر الآمال.عاطفيًا: لا تبحث عن فرض إرادتك أو إظهار قوتك على الشريك وأجّل المبادرات، فقد تتراجع المعنويات وتشعر بالتعب والإرهاق والقلق النفسي.صحيًا: إذا أحسست بأنك تتنفس بصعوبة، سارع فورًا إلى زيارة الطبيب قبل أن تتفاقم الأمور.العقربمهنيًا: مع أنك تحقّق تقدمًا ملحوظًا؛ إلا أن عليك الانتباه من تاثيرات القمر الجديد من برج الدلو كذلك عليك المثابرة باستمرار وليس الكسل.عاطفيًا: يمكن أن توقعك عواطفك في مشكلة، اعتمد على فطرتك في توجيه أحاسيسك.صحيًا: انتبه من كثرة التنقلات المرهقة، ولا تحاول القيام بأكثر مما هو مطلوب منك.القوسمهنيًا: انتقال القمر الجديد إلى الدلو يشير إلى أعمال ومشاريع كبيرة تحقق من خلالها أرباحًا غير منتظرة، وتخطو إلى الأمام خطوة جبارة تفاجئ بها الجميع.عاطفيًا: تشعر بأن الحبيب يمارس ضغوطًا عليك، صارحه لإصلاح الأمور وتنقية الأجواء.صحيًا: إذا كنت تعجز عن الحد من شراهتك، فما عليك سوى استشارة أخصائي تغذية اليوم قبل الغد.الجديمهنيًا: انتقال القمر الجديد إلى الدلو يشير ألى تشويش في الأجواء لن يؤدّي إلى الابتعاد عن محيطك أو إلى حصول جفاء مع الزملاء والمسؤولين.عاطفيًا: حين تشعر بأي تغيير في تصرّفات الشريك، لا تتردد في طرح الأسئلة لتوضيح الأمور لئلا تتفاقم المشكلة.صحيًا: أنت تميل إلى كثرة العمل وإهمال صحتك، إنك ترتكب خطأً كبيرًا في هذا الشأن.الدلومهنيًا: انتقال القمر الجديد إلى برجك يشير إلى أفكار مهمة واستثمارات وبداية مميزة وفرص مناسبة وعلاقة مع شريك جديد وتزدهر أعمالك على نحو غير متوقع.عاطفيًا: تزداد الثقة بالنفس، وقد تصطحب الحبيب إلى سفر ما، أو تعيش أجواء خياليّة من التقارب والسحر والمغامرات التي لا تبحث عن أي ارتباط بعدها.صحيًا: فكر في مستقبلك الصحي والحالة التي ستصبح عليها في حال أهملت الاهتمام بنفسك.الحوتمهنيًا: لا يناسبك انتقال القمر الجديد إلى الدلو فقد تكون تعبت في العمل ولكن لا تفقد العزم، فأمامك مسؤوليات يجب إتمامها.عاطفيًا: تفاؤلك الدائم وثقتك بالحبيب يضفيان عليه الطمأنينة ويشعرانه بالاستقرار وبحبك الصادق له.صحيًا: لا تتململ ولا تتذمر من إلحاح المقربين منك وطلبهم منك القيام بما يلزم لتخفيف وزنك، فهم يريدونك في صحة ممتازة.