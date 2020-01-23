«الصحة النفسية» تحتفل بتخريج أول دفعة من مرشدي التعافي.. الثلاثاء

تحتفل الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بتخرج أول دفعة من الحاصلين على شهادة مرشدي التعافي الذين اجتازوا بنجاح الاختبار النهائي بعد إتمامهم لبرنامج الدراسة النظرية والتدريب العملي على المهارات الأساسية والمتخصصة في مجال علاج الإدمان، وذلك يوم الثلاثاء المقبل، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.يأتي ذلك استكمالا للجهود التي تقوم بها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان في منظومة علاج ومكافحة المرض، سوء استعمال المواد التي تسبب الإدمان، وفي إطار الاهتمام بإعداد الكوادر المتخصصة في هذا المجال.وأوضحت الأمانة، أن هذه الشهادة تعد الأولى من نوعها في هذا المجال وتحمل اعتماد الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بالإضافة لاعتماد المعهد القومي للتدريب، حيث سيتم الاحتفال بتخريج 40 مرشد تعافي لينضموا للفرق العلاجية التي تعمل على محاربة الإدمان بين مختلف فئات وشرائح المجتمع.