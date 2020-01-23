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الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
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«كلام بس فين الأفعال».. مؤمن زكريا يثير الجدل بتغريدة غامضة
الخميس 23/يناير/2020 - 10:13 م
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وجه مؤمن زكريا جناح النادي الأهلي رسالة غامضة حول أزمته الأخيرة بسبب الإصابة إلتي تعرض لها خلال الفترة الماضية.
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