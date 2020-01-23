ضبط مالك مخبز لاستيلائه على 4 ملايين جنيه من أموال الدعم بالقاهرة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية، حملاتها التموينية المكبرة، إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام خلال 24 ساعة عن ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة، لاستيلائه على مبالغ مالية قدره أربعة ملايين وستمائة واثنان وعشرون ألف وثلاثمائة ثمانية وثمانون جنيهًا، وذلك لتلاعبه واختراقه نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفه فى حصص الدقيق البلدى المدعم ببيعها فى السوق السوداء طبقًا لتقرير اللجنة الفنية المشكلة من الجهات المعنية.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة التي تولت التحقيق.