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الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة شقيقين للجنايات بتهمة قتل جارهما في المطرية

الخميس 23/يناير/2020 - 09:55 م
محكمة
محكمة
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة المطرية، بإحالة شقيقين للجنايات لاتهامهما بقتل جارهم بسبب خلافات الجيرة فيما بينهم بمنطقة المطرية.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم ٧٢٤ لسنة ٢٠١٩ عن أن المتهمين سامح.خ، جمال.خ أقرا بتعديهما على جارهما فاروق. ع بسبب خلافات الجيرة فيما بينهم.

أقرا بأن نجل المجني عليه اعتاد التعدي على أطفالهما وسرقة أموالهما وأغراضهما، واشتكيا للمجني عليه عدة مرات لكنه لم يوقف نجله عند حده.

ويوم الواقعة اعتدى نجل المجني عليه على أحد أبنائنا فتعدينا عليه بالضرب وحضر المجني عليه وبحوزته أسلحة بيضاء وتعدى علينا فنشبت بيننا مشاجرة انتهت بطعنه حتى سقط جثة هامدة.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المطرية يفيد بنشوب مشاجرة أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخر، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وتم ضبط المتهمين وبسؤالهما أقرا بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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