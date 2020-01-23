إحالة سيدة وشقيقها لشروعهما في قتل والد زوجها وسرقته بالسلام

أمرت نيابة السلام، بإحالة سيدة وشقيقها لمحكمة الجنايات لشروعهما في قتل والد زوجها بهدف سرقته بمنطقة النهضة.وكشف أمر الإحالة في القضية رقم ٤٦٣٢ لسنة ٢٠١٩ عن أن المتهمين هما "نجلاء ف، محمود. ف" أقرا بارتكاب جريمة الشروع في قتل المجني عليه جمال.خ بهدف سرقته.وأقر المتهمان بأن المتهمة الأولى استعانت بشقيقها لسرقة والد زوجها بهدف الانتقام منه لمعاملتها معاملة سيئة وتركت المتهمة باب شقة المجني عليه مفتوحا وحضر المتهم الثاني وقام بسرقة مبلغ ٣٥ ألف جنيه من داخل مكتب المجني عليه وعندما شعر بوجوده قام بطعنه بالسلاح الأبيض.كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام يفيد بوصول "جمال. خ" مصابا بطعن بالسلاح الأبيض، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهما وبسؤالهما وأقرا بارتكاب الجريمة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.