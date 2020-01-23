التجديد للخبير أحمد فريد نائبا للاستثمار السياحي بالغد

قرر المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، التجديد للخبير السياحي أحمد فريد نائبا للاستثمار السياحي.يذكر أن النائبة البرلمانية ثريا الشيخ عضو مجلس النواب الحالي انضمت عن محافظة القليوبية إلى عضوية حزب الغد، ووقعت استمارة عضوية بحزب الغد.وأصدر المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد قرارًا بتعيين النائبة منسقًا عامًا للعلاقات العامة البرلمانية بحزب الغد.ويستكمل حزب الغد تشكيل هيكله التنظيمي ولجانه المركزية والمحلية استعدادًا للانتخابات البرلمانية والمحلية القادمة.