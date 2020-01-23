وفد بورسعيد يهنئ رجال الشرطة بـ25 يناير

هنأ وفد من أعضاء اللجنة العامة لحزب الوفد في بورسعيد، رجال الشرطة بمناسبة الذكرى الـ ٦٨ لأعياد الشرطة.والتقى أعضاء الوفد باللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بورسعيد، مقدمين لرجال الشرطة كل التحية والتقدير على دورهم النبيل في حماية الجبهة الداخلية للوطن والتصدي لكل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة المواطنين والمنشآت والضرب بيد من حديد على أيدي كل الخارجين على القانون.وضمت مجموعة الوفد أعضاء هيئة المكتب ورؤساء اللجان والأقسام وممثلين للجان الشباب والمرأة وأعضاء اللجنة العامة للحزب ببورسعيد.