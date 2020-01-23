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الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

تعاون بين «الحرية» والبنك الزراعي لاستخراج كارت الميزة

الخميس 23/يناير/2020 - 09:48 م
الحرية المصري
الحرية المصري
حسين العمدة
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وقعت أمانة حقوق الإنسان بحزب الحرية المصري، بروتوكول تعاون مع البنك الزراعي المصري، لاستخراج كارت الميزة، لكافة أعضاء الحزب مجانا ويتم استخراجه فوري، يأتي في الدور الخدمي الذي يقدمه الحزب، في ضوء توجيهات الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب بالاهتمام بالمواطن.

وأوضح منير حليم، رئيس أمانة حقوق الإنسان بحزب الحرية المصري، أن كارت الميزة هي خدمة يقدمها الحزب لأعضاءه بمختلف الأمانات والمحافظات، قائلا إنه سيتم تخصيص يومين خلال الأسبوع المقبل وبحضور أحد موظفي البنك لاستخراج الكارت للأعضاء، بمقر الأمانة العامة بالحزب.

وأضاف حليم، أنه سيتم التنسيق مع أمناء المحافظات، وأيضا مع فروع البنك في المحافظات بتخصيص يوم معين لاستقبال أعضاء الحزب واستخراج الكارت، مشيرًا إلى أن حامل الكارت يتمتع بخدمات متنوعة فهو أول مدفوعة مصرية وطنية للمدفوعات، ويستخدم في دفع جميع المدفوعات الحكومية "مرور أو شهر عقاري أو مصاريف مدرسية أو كهرباء وغيرها من المعاملات الحكومية.

وأشار إلى أن الكارت يستخرج من البنك، لكن تسهيلا على أعضاء الحزب تم التواصل مع البنك وتخصيص يوم محدد لاستقبال الأعضاء واستخراج الكارت سواء في الأمانة العامة أو في المحافظات، ويتم استخدامه في جميع المشتريات والدفع عن طريق poss في جميع المحلات والسوبر ماركت والأون لاين، وكذلك يمكن السحب منه كاش عن طريق ماكينة ATM البنك الزراعي المصري دون أي رسوم أو ماكينة ATM الأهلي ويخصم جنيه واحد فقط.

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