وفد من شباب زفتى يُكرم رجال الشرطة بمناسبة 25 يناير

زار وفد من شباب مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، الخميس، هيئات الشرطة بالمدينة؛ لتهنئتهم بمناسبة أعياد 25 يناير؛ تقديرًا لدورهم خلال الفترات السابقة.وقدّم الوفد بعض الهدايا الرمزية؛ تعبيرًا عن امتنانهم لجهاز الشرطة ومجهوداته خلال الفترة الماضية التي شهدت سقوط العديد من الشهداء في حربهم للجريمة ومكافحة الإرهاب.كما زار الوفد المكوّن من سيدات ورجال المركز قسم ومركز شرطة زفتى، ومكتب شعبة البحث الجنائي، وشرطة المرافق، وشرطة الإنقاذ النهري، ووحدة الحماية المدنية.من ناحيتهم، قدّم قادة الشرطة والضباط والأفراد عظيم شكرهم وامتنانهم بهذه الزيادة، مؤكدين حُسن تعاون المواطنين في زفتى، وأن الشرطة والشعب كيان واحد والكل يعمل في حب مصر ومن أجل رفعة شأنها.