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الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفد من شباب زفتى يُكرم رجال الشرطة بمناسبة 25 يناير

الخميس 23/يناير/2020 - 09:41 م
يُكرم رجال الشرطة
يُكرم رجال الشرطة
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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زار وفد من شباب مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، الخميس، هيئات الشرطة بالمدينة؛ لتهنئتهم بمناسبة أعياد 25 يناير؛ تقديرًا لدورهم خلال الفترات السابقة.

وقدّم الوفد بعض الهدايا الرمزية؛ تعبيرًا عن امتنانهم لجهاز الشرطة ومجهوداته خلال الفترة الماضية التي شهدت سقوط العديد من الشهداء في حربهم للجريمة ومكافحة الإرهاب.

كما زار الوفد المكوّن من سيدات ورجال المركز قسم ومركز شرطة زفتى، ومكتب شعبة البحث الجنائي، وشرطة المرافق، وشرطة الإنقاذ النهري، ووحدة الحماية المدنية.

من ناحيتهم، قدّم قادة الشرطة والضباط والأفراد عظيم شكرهم وامتنانهم بهذه الزيادة، مؤكدين حُسن تعاون المواطنين في زفتى، وأن الشرطة والشعب كيان واحد والكل يعمل في حب مصر ومن أجل رفعة شأنها.
وفد من شباب زفتى يُكرم رجال الشرطة بمناسبة 25 يناير
وفد من شباب زفتى يُكرم رجال الشرطة بمناسبة 25 يناير
وفد من شباب زفتى يُكرم رجال الشرطة بمناسبة 25 يناير
وفد من شباب زفتى يُكرم رجال الشرطة بمناسبة 25 يناير
وفد من شباب زفتى يُكرم رجال الشرطة بمناسبة 25 يناير
وفد من شباب زفتى يُكرم رجال الشرطة بمناسبة 25 يناير
وفد من شباب زفتى يُكرم رجال الشرطة بمناسبة 25 يناير
وفد من شباب زفتى يُكرم رجال الشرطة بمناسبة 25 يناير
وفد من شباب زفتى يُكرم رجال الشرطة بمناسبة 25 يناير
وفد من شباب زفتى يُكرم رجال الشرطة بمناسبة 25 يناير

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