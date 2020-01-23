السيسي: شرفت بتكريم أسر شهداء الشرطة

عبّر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، عن سعادته بتكريم أسر شهداء الشرطة ووضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء.وقال السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسيوك": "شرفت اليوم بتكريم أسر شهداء الشرطة ووضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهدائنا الأبرار، الذين ستظل ذكراهم باقية في وجدان كل المصريين".