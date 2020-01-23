«الصحة العالمية»: فيروس كورونا لا يستدعي إعلان حالة الطوارئ

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إنه لا داعي لإعلان حالة طوارئ عالمية بسبب فيروس "كورونا الجديد".ذكرت ذلك قناة "فرانس 24" الإخبارية في نبأ عاجل دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل في هذا الصدد.يُشار إلى أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة "سارس" ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية "ميرس"، وسجلت الصين حتى الآن نحو 620 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس و17 حالة وفاة جميعها في مدينة "ووهان" بمقاطعة "هوبي" وسط البلاد، فيما قررت "ووهان" اعتبارا من الساعة العاشرة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي تعليق جميع وسائل النقل العام، وغلق قنوات السفر للخارج في المطارات ومحطات السكك الحديدية حتى إشعار آخر، حيث إن "ووهان" هي مركز انتشار الالتهاب الرئوي في الصين المرتبط بانتشار الفيروس.وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم جيبريسوس" صرح أمس عقب اجتماع مغلق للجنة الطوارئ بأن "قرار الإعلان عن حالة طوارئ صحية عامة أو عدم إعلانه أمر يتم أخذه على محمل الجد"، مشيرا إلى استعداده للتوصل لهذا القرار بعد الأخذ بعين الاعتبار جميع الأدلة.وتعتبر منظمة الصحة العالمية "حالة طوارئ صحية عامة مثيرة للقلق دوليا" المعروفة اختصارا PHEIC بأنها حدث استثنائي يشكل خطرا على الصحة العامة للدول الأخرى من خلال انتشار المرض بين الدول، وقد يتطلب استجابة دولية منسقة، فيما يعتبر الإعلان بمثابة دعوة للعمل.