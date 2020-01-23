حبس سيدتين وسائق بتهمة حيازة حشيش واستروكس في التجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس سيدتين وسائق لحيازتهم كميات كبيرة من الاستروكس، والحشيش، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين هم: سهير م، فيفي.ع، عيسي.م سائق عثر بحوزتهم على ٢٥٠ كيس استروكس، و٥٦٠ قطعة حشيش قبل ترويجها بدائرة القسم، وبسؤالهم أقروا بترويج المواد المخدرة بقصد الاتجار والكسب غير المشروع.كانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات تفيد بقيام سيدتين وسائق بترويج المواد المخدرة وبيعها على الشباب بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وبحوزتهم ٢٥٠ كيس استروكس، ٥٦٠ قطعة حشيش، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.