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الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عقوبات أمريكية جديدة على أفراد وشركات مرتبطة بقطاع النفط الإيراني

الخميس 23/يناير/2020 - 08:57 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عبير سليم
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فرضت الخزانة الأمريكية، مساء اليوم، عقوبات على شخصين و6 شركات مرتبطة بمؤسسة النفط الإيرانية، حسبما أفادت فضائية الحدث قبل دقائق في خبر عاجل.

وأعلنت الولايات المتحدة في 10 يناير الجاري عن فرض عقوبات جديدة على إيران ردا على ضرباتها الصاروخية على أهداف أمريكية في العراق، تستهدف "قلب أجهزة الأمن الإيرانية".

وقال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، حينها في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على "النظام الإيراني"، مبينا أنها تشمل 8 مسئولين إيرانيين رفيعي المستوى "شاركوا في زعزعة الاستقرار في المنطقة وتورطوا في الهجوم بالصواريخ الباليستية ".

وذكر منوتشين أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أصدر أمرا "يسمح بفرض عقوبات على كل شخصية لديها عمل أو ملكية أو أنشطة تجارية أو أي إسهام آخر في عدد من قطاعات الاقتصاد الإيراني بينها البناء والصناعة والنسيج والتعدين".

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