السجن 10 سنوات لعامل بتهمة الاتجار في الحشيش بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري، رئيس المحكمة، بمعاقبة عامل بالسجن لمدة 10 سنوات و3 أشهر، بعد اتهامه بحيازة والاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين طارق محمد حافظ، وأيمن بديع لبيب، وأمانة سر فايز بيومي القطعاني.ترجع أحداث القضية رقم 12709 لسنة 2019 جنايات، المنتزه ثان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا ضباط مكافحة المخدرات بالقبض على عامل بحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام المتهم إ.م.إ، عامل، بمزاولة نشاطا إجراميا للاتجار في المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش. تم استصدار إذن من النيابة للقبض عليه وأثناء تنفيذ القرار تم ضبطه بمنطقة المعمورة البلد وبحوزته كيس بلاستيك أسود بداخله 4 طرب لمخدر الحشيش ومبلغ مالي حصيلة البيع المواد المخدرة، وهاتف محمول للاتصال بعملائه، وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.