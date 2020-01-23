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الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

السجن 10 سنوات لعامل بتهمة الاتجار في الحشيش بالإسكندرية

الخميس 23/يناير/2020 - 08:51 م
محكمة
محكمة
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري، رئيس المحكمة، بمعاقبة عامل بالسجن لمدة 10 سنوات و3 أشهر، بعد اتهامه بحيازة والاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين طارق محمد حافظ، وأيمن بديع لبيب، وأمانة سر فايز بيومي القطعاني.

ترجع أحداث القضية رقم 12709 لسنة 2019 جنايات، المنتزه ثان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا ضباط مكافحة المخدرات بالقبض على عامل بحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام المتهم إ.م.إ، عامل، بمزاولة نشاطا إجراميا للاتجار في المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش. تم استصدار إذن من النيابة للقبض عليه وأثناء تنفيذ القرار تم ضبطه بمنطقة المعمورة البلد وبحوزته كيس بلاستيك أسود بداخله 4 طرب لمخدر الحشيش ومبلغ مالي حصيلة البيع المواد المخدرة، وهاتف محمول للاتصال بعملائه، وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

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