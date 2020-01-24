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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليوم.. الحكومة السودانية والحركة الشعبية يوقعان الاتفاق النهائى

الجمعة 24/يناير/2020 - 01:27 ص
ضيو مطوك _ جناح مالك
ضيو مطوك _ جناح مالك عقار
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أعلن ضيو مطوك، عضو فريق وساطة مفاوضات السلام السودانية، من جنوب السودان، أن وفد حكومة السودان وقيادات "الحركة الشعبية - جناح مالك عقار"، سيوقعان اليوم الجمعة بالقصر الرئاسي بجوبا، بحضور الرئيس سلفاكير ميارديت رئيس جنوب السودان، على الاتفاق النهائي حول جميع بنود الاتفاق الإطاري، بما في ذلك البنود الخاصة بنظام الحكم والترتيبات الأمنية.

وقال "مطوك"، في تصريح صحفي، عقب الجلسة التي عقدها وفد الحكومة السودانية برئاسة الفريق الركن شمس الدين كباشي، عضو مجلس السيادة، مع وفد "الحركة الشعبية - جناح عقار" بقيادة نائب رئيس الحركة ياسر عرمان، في جوبا مساء اليوم - إن الأطراف اتفقت خلال الجلسة على تشكيل لجنة سياسية مشتركة، لتواصل النقاش حول تفاصيل الحكم، وآليات تنفيذ الاتفاق، مهنئا الشعب السوداني بهذا الاتفاق الذي وصفه بأنه "إنجاز كبير".

وبشأن موقف "الحركة الشعبية - جناح عبد العزيز الحلو"، أوضح "مطوك" أن الوساطة تقوم باتصالات مكثفة لتقريب وجهات النظر بين وفد الحكومة والحركة لمواصلة التفاوض.

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