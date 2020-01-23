نقاط ثابتة لفحص طلاب الإعدادية المتخلفين عن تحليل «فيروس سي»

أعلن الدكتور إيهاب كمال مدير حملة "مسح طلاب المدارس من فيروس سي"، تخصيص نقاط ثابتة لمسح طلاب المرحلة الإعدادية، المتخلفين عن إجراء الفحص خلال التيرم الأول، وذلك بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم في المحافظات.وأضاف لـ "الدستور"، أن فحص طلاب المرحلة الإعدادية، انتهى بنهاية شهر ديسمبر الماضي، بكافة محافظات الجمهورية في المدارس الحكومية والخاصة والأزهرية، حيث تم فحص مليون و750 ألفًا و542 طالبًا.وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أنه سيتم إجراء مسح منتظم لمدة 5 سنوات، لطلاب الصف الأول الإعدادي والأول الجامعي، لحماية الأجيال المقبلة من الإصابة بفيروس سي، وذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالصحة العامة وتبني استراتيجية بناء الإنسان المصري وتحقيق رؤية مصر 2030.وأوضحت أن المسح الطبي لطلاب الصف الأول الإعدادي، يستهدف 2 مليون طالب، حيث تم تخصيص 414 فريقًا للعمل بالحملة في 27 محافظة، وذلك لضمان استفادة طلاب المرحلة الإعدادية الجدد القادمين من المرحلة الابتدائية من الحملة.ولفتت إلى أن المسح الطبي في المدارس يتم باستخدام الكاشف السريع ويتم تحويل الحالات الإيجابية إلى لجان هيئة التأمين الصحي لاستكمال الفحوصات المطلوبة وتلقي العلاج بالمجان.