رئيس موريتانيا يستعرض قضايا منطقة الساحل الإفريقي مع الاتحاد الأوروبي

استعرض الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بالقصر الرئاسي في نواكشوط، اليوم الخميس، مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في الساحل الإفريقي انخيل لوسادا، القضايا الأمنية والتنموية في الساحل الإفريقي، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا.وشدد الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي - في تصريح للإذاعة الموريتانية - على التزام الاتحاد الأوروبي بالوقوف إلى جانب موريتانيا وكذا دول مجموعة الساحل الخمس من أجل مواجهة الوضعية الصعبة التي تشهدها حاليا المنطقة، وأهمية الدور المحوري الذي تقوم به موريتانيا بقيادة الرئيس غزواني وما ستقوم به مستقبلا خلال رئاستها الدورية للمجموعة.ونوه بالتحضيرات التي تجرى لعقد القمة المقبلة لدول الساحل الإفريقي الخمس في نواكشوط الشهر المقبل، حيث ستتولى موريتانيا رئاستها.