السعودية تحذر من التدخلات الخارجية في ليبيا

أكد وزير الدولة للشئون الخارجية السعودي، عادل الجبير، اليوم، أنه من الخطر أن تكون هناك تدخلات خارجية في ليبيا.وبحسب "العربية نت"، فإن الجبير في جلسة بمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي، في سويسرا قال، إن الرياض تعمل مع الدول العربية والدولية على استقرار ليبيا، ومن الخطر أن تكون هناك تدخلات خارجية في ليبيا.وفي إطار الجهود الدولية للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية التي تفاقمت إثر التدخل التركي، احتضنت الجزائر اليوم بمشاركة مصر، اجتماعا لوزراء خارجية "دول الجوار الليبي"، غاب عنه الأطراف الليبية.وأكد المشاركون في البيان الختامي على الأهمية الكبيرة للتعجيل بحل النزاع في ليبيا، ووقف الحرب عبر حل سياسي، وبعيدا عن أي تدخل أجنبي.كما حذر المشاركون من تداعيات الأزمة الليبية على السلم والأمن القاريين، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.