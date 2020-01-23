ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات البخارية بشبين الكوم

تمكنت مباحث قسم شبين الكوم، بقيادة الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم، من القبض على تشكيل عصابى مكون من أربعة عاطلين تخصصوا فى سرقة الدراجات البخارية بمدينة شبين الكوم.كان قد تلقى العميد محمد عمارة مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، بلاغا بورود معلومات للرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شرطة شبين الكوم، مفادها أن عماد.س.م 33 سنة عاطل ومقيم الحى الغربى شبين الكوم، سعد.ر.س 28 سنة عاطل ومقيم الحى الغربى شبين الكوم، محمد.ا.ع 32 سنة عاطل ومقيم الحى الغربى شبين الكوم، أحمد.م.ع 31 سنة عاطل ومقيم كفر داوود مركز السادات كونوا فيما بينهما تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في مجال سرقات الدراجات البخارية، وقاموا بارتكاب 9 وقائع سرقة دراجات بخارية بمدينة شبين الكوم ودائرة قسم سرس الليان ودائرة قسم منوف ودائرة مركز منوف ودائرة مركز أشمون ومركز زفتى الغربية.وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم الدراجات البخارية المبلغ بسرقتها.وتحرر عن ذلك ملحقا للمحاضر الأصلية برقم 13996 لسنة 2020 جنح القسم، وأمرت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.