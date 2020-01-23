رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس تونس يأمر برفع درجة اليقظة على الحدود الليبية

الخميس 23/يناير/2020 - 08:27 م
قيس سعيد
قيس سعيد
ا ش ا
طباعة
أمر الرئيس التونسي قيس سعيد برفع درجة اليقظة والانتباه خلال تأمين الحدود البلاد الشرقية مع ليبيا.

جاء ذلك خلال استقبال قيس سعيد اليوم بقصر قرطاج وزير الداخلية التونسي هشام الفوراتي، حيث تناولا الوضع الأمني العام بالبلاد، وتحديدا على الحدود الشرقية.

وأكد الرئيس التونسي ضرورة الحفاظ على الأمن و"السهر على" تطبيق القانون بكل صرامة والتصدي لكل أنواع الجريمة والاعتداء على المواطنين وردع كل من يتجرأ على الدولة، مشددا على أنه لا مجال للعبث بأمن المجتمع.

وشدّد على أهمية أن تتحمّل كلّ مؤسسات الدولة التونسية، المعنيّة، مسئولياتها لتوفير الحماية للمواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم.

من جانبه أشار وزير الداخلية التونسي إلى أنّ المؤسسة الأمنية - بمختلف وحداتها - حريصة على القيام بواجبها على النحو الأمثل لتوفير الأمن والحفاظ على سلامة المواطنين، وهي على استعداد دائم للتدخل لفرض سلطة القانون وردع المخالفين بكلّ الطرق والوسائل المتاحة من خلال تكثيف العمليات الأمنية خاصّة في أوقات الذروة، ولا سيما في محطات النقل وفي محيط المدارس.

وبالنسبة لتأمين الحدود مع الجارة ليبيا في ضوء التطورات الأخيرة، أكّد وزير الداخلية التونسي جاهزية الوحدات الأمنية بالتنسيق والتعاون المستمرّ مع المؤسسة العسكرية؛ للتصدّي لكلّ ما من شأنه أن يهدّد أمن تونس واستقرارها.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

«سحر مرتضى منصور» يثير الجدل في امتحان الفلسفة

منذ يوم

ليس له علاج.. 7 معلومات عن مرض يوسف فوزي

منذ حوالي 6 ساعات

من القمامة إلى الأدب.. قصة شاب ألقاه أهله فى الشارع فصار كاتبًا

منذ حوالي 7 ساعات

وصول جثمان المصري المتوفى بالأردن لمطار القاهرة

الصور

image description

ندوة مصطفى شعبان في معرض الكتاب

image description

صور زحام بمعرض الكتاب الدولي 2020 في أول يوم للجمهور

image description

تكريم مجدي يعقوب بالمركز القومي للبحوث

image description

محمد إمام ونجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «لص بغداد».. (صور)

image description

قرعة تصفيات كأس العالم 2022

الأكثر قراءة

وفاة الكاتب الشاب محمد حسن خليفة بمعرض الكتاب

«سحر مرتضى منصور» يثير الجدل في امتحان الفلسفة

وصول جثمان المصري المتوفى بالأردن لمطار القاهرة

ضبط المتهمة بتعذيب وحرق جسد ابنها فى الدقهلية

إنفوجراف

image description

إجراءات دعوى الطلاق للضرر (إنفوجراف)

image description

الفرق بين عقوبتي الحبس والسجن (انفوجراف)

image description

إزاي تروح معرض الكتاب.. مسارات أتوبيسات النقل العام (إنفوجراف)

image description

أعراض وأماكن انتشار فيروس «كورونا» الجديد (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

الصحة

4 مأكولات تحميك من الشيخوخة

عادة يومية تسرع من انتشار الشيب فى الشعر

جراحين: 20% نسبة السمنة لدى الأطفال والمراهقين

«العالمي للقاحات»: لا يمكن تطوير لقاح مضاد لـ «كورونا» قبل عام

منوعات

إلغاء مسابقة الملاكمة في الصين.. والسبب «كورونا»

أخطر 10 شواطئ فى العالم (صور)

5 طرق لتنظيم منزلك بسهولة

5 عوامل تشير إلى اعتمادك الكامل على شريك حياتك

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
الجمعية الشرعية والعصر العثمانى «1-2»
مدحت بشاى
البوليس المصرى والفن السابع
جمال طه
«مؤتمر برلين».. ما له وما عليه
ماجد حبته
مصر تحتفل.. وتنطلق
المزيد

الثقافة

سامح فايز: كنت على وشك تنفيذ عملية إرهابية طمعًا فى «جنة أبناء البنا»

رئيس دار الكتب تشهد حفل ختام برنامج تدريب طلبة الجامعات

«علقت خبر موتي على الحائط».. كيف تنبأ محمد حسن خليفة بوفاته؟

نشرة «الدستور».. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم