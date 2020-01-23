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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بني سويف: ذوو الهمم لديهم قدرة فريدة على مواجهة التحديات

الخميس 23/يناير/2020 - 08:25 م
الدكتور محمد غنيم،
الدكتور محمد غنيم، محافظ بني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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أكد الدكتور محمد غنيم، محافظ بني سويف، الخميس، أن المحافظة تنفذ خطوات جادة ونوعية في مجال دعم ذوي الإعاقة بالمحافظة، مبديًا إعجابه بتسميتهم ذوي الهمم أو ذوي القدرات الخاصة لامتلاكهم الطموح وقدرتهم الفريدة في مواجهة التحديات.

وقال غنيم: «كثير منهم يصنع المعجزات في كل المجالات منهم من يرفع علم مصر في المحافل الدولية ومنهم يصنع ويبتكر ويبدع في مختلف المجالات وهم يتسمون بالوطنية غير العادية وحبهم لمجتمعهم فأنا بتعلم منهم تحدي الصعاب والثقة والقدرة على الإنجاز».

جاء ذلك خلال لقائه بمرفت ميشيل عضو مجلس النواب ومشرفي مبادرة بني سويف، وناقش المحافظ آخر مستجدات تنفيذ مبادرة بني سويف محافظة صديقة للإعاقة التى تستهدف تيسير الحياة للفتيات والنساء ذوات الإعاقة من خلال القيام بإجراءات وتعديلات بسيطة على المنشآت والهيئات والأماكن والشوارع لتطبيق نظام الاتاحة للأماكن الأكثر ارتيادًا من أرصفة شوارع رئيسية ومتنزهات وحدائق، وأماكن الخدمات العامة ودور العبادة والمدارس والمستشفيات والمصانع والسكن وأماكن العمل.

حيث تم الاتفاق على الإعداد والترتيب لتوقيع بروتوكول مع جامعة بني سويف ممثلة في كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة والتعاون في مجال حصر مشاكل هذه الفئة الهامة، وبحث مقترح عمل مركز تأهيل للإعاقات الذهنية ودراسة حجم المشكلة وتحديد أكثر الأماكن التي تنتشر بها هذه الإعاقة والتي يرجح أنها نتيجة لظاهرة زواج الأقارب.

كما ناقش محافظ بنى سويف المقترح الخاص بتأهيل المناطق الصناعية للتيسير على ذوي الإعاقة في الحصول على فرص عمل تناسب طبيعة الوضع الصحي لهم، بالتنسيق مع المستثمرين ورجال الأعمال وجمعيات المستثمرين، مع التأكيد على ضرورة تفعيل حق ذوي الاحتياجات الخاصة في فرص عمل من خلال تفعيل أفضل لنسبة الـ5% التي كفلها قانون العمل؛ بهدف توفير مصدر دخل لهذه الفئة وتمكينهم اقتصاديًا ودمجهم اجتماعيًا.

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