حلقة استثنائية من برنامج عمرو أديب على «mbc مصر 2» غدًا

أعلنت قناة «mbc مصر» أن برنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب سيذاع غدا الجمعة فقط بشكل استثنائي على «mbc مصر 2» في تمام العاشرة مساء.وأوضح مصدر بالقناة أن تغيير إذاعة البرنامج يرجع إلى بث إحدى حفلات موسم الرياض، غدا الجمعة، في مدينة جدة، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، في نفس موعد البرنامج.ويذاع برنامج «الحكاية» أربعة أيام في الأسبوع، من الجمعة إلى الاثنين من العاشرة مساء إلى الثانية عشرة صباحا.