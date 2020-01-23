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الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

اقتصادي: السيسي يرسخ دور مصر في تعزيز العلاقات بين دول إفريقيا

الخميس 23/يناير/2020 - 08:22 م
السيسي
السيسي
رباب الأهواني
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قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إنه منذ تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، والرئيس عبدالفتاح السيسي يرسي أهمية دورها في تعزيز العلاقات بين جميع الدول الإفريقية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، مع الإعلامية آية جمال الدين، أن الرئيس السيسي يؤكد أن التواصل الاقتصادي بين دول إفريقيا سيتم بشكل عادل ومتوازن يعود بالنفع على جميع الدول الإفريقية.

وأوضح أن التاريخ الاستعماري لبريطانيا في إفريقيا غيّر رؤيتها، حيث أدركت أن التعاون الاقتصادي العادل هو المدخل الوحيد لاستثمار العلاقات بين الدول الإفريقية، مشيرا إلى أن بريطانيا لها باع كبير في المجالات الاقتصادية، وتريد أن تضع قدميها داخل القارة الإفريقية بشكل اقتصادي.

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