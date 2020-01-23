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الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

مرشح مستقل على المقعد الخالى بدائرة الجيزة يتنازل عن الترشح

الخميس 23/يناير/2020 - 08:21 م
المستشار محمود حلمى
المستشار محمود حلمى الشريف،
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تقدم المرشح المستقل زكى عباس عبدالظاهر أبوبكر، والذى تم نشر اسمه ضمن القائمة النهائية للمرشحين، على المقعد الخالى بالدائرة الأولى ومقرها الجيزة، بالتنازل عن الترشح، خلال المدة القانونية التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال الفترة من 17 وحتى 22 يناير الجارى، ليصبح عدد المرشحين على دائرة الجيزة بعد التنازلات 4 مرشحين.

وقال المستشار محمود حلمى الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، إن قانون مجلس النواب نص على أنه "لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح إلى لجنة انتخابات المحافظة قبل يوم الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل، ويثبت التنازل أمام اسمه فى كشف المترشحين فى الدائرة إذا كان قد قيد فى هذا الكشف.

وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات التنازل فى صحيفتين واسعتى الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بعشرة أيام، ويعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية".

وأشار "الشريف" إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت القائمة النهائية للمرشحين بعد انتهاء مدة الفصل فى الطعون الانتخابية أمام محكمة القضاء الإدارى، ثم قامت بفتح باب التنازلات أمام المرشحين لبعضهم البعض وبالفعل تقدم المرشح زكى عباس عبدالظاهر أبوبكر عن دائرة الجيزة بالتنازل فى اليوم الأخير لغلق الباب أمام التنازلات.

وأضاف أن الهيئة اعتمدت التنازل المقدم من المرشح، على أن تعلن هذا التنازل فى صحيفتين واسعتى الانتشار يوم 27 يناير الجارى.

يذكر أن الجريدة الرسمية نشرت فى 17 يناير، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الخاص بإعلان القائمة النهائية للمترشحين بدائرتى الجيزة وملوى، واسم الشهرة والانتماء السياسي والرمز الانتخابي لكل مترشح، حيث جاءت القائمة النهائية بدائرة الجيزة تشمل كلا من "هشام محمد بدوى سيد"، مستقل رمز الأسد، و"الأمير موسى أحمد على محمد"، مستقل رمز الحصان، و"مجدى السيد السيد ياسين محمود"، مستقل رمز الكف، و"محمد محمد محمد أبوالعينين، حزب مستقبل وطن رمز القلم، و"زكى عباس عبدالظاهر أبوبكر"، مستقل رمز الصقر.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين على المقعد الخالى بدائرة ملوى المنيا، كل من "عبدالله محمد عبدالله خليفة"، مستقل رمز الحصان، و"أحمد جمال أحمد موسى"، مستقل رمز السكينة، و"زاهر ناجح زاهر قلينى"، مستقل رمز بندقية الصيد، و"أسامة عبدالشكور حمزة دردير"، مستقل رمز الشاكوش، و"صلاح إسماعيل على مطر"، مستقل رمز الديك، و"محمد عبدالحكيم أبوزيد رشدان"، حزب مستقبل وطن رمز القلم، و"شنودة بولس جاد السيد بباوى"، مستقل رمز الغزال.

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