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الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

تشييع جثمان الكاتب الشاب محمد حسن خليفة بقرية الشوبك (صور)

الخميس 23/يناير/2020 - 08:01 م
محمد حسن خليفة
محمد حسن خليفة
عبدالله هشام
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شيع المئات من أهالي قرية الشوبك الغربي التابعة لمركز البدرشين جنوب الجيزة، مساء اليوم الخميس، جثمان الكاتب الشاب محمد حسن خليفة، بعد صلاة الجنازة عليه من مسجد فرج، بعدما وافته المنية اليوم بمعرض الكتاب إثر أزمة قلبية.

وتوفي «خليفة» اليوم في مستشفى القوات الجوية، بعد إصابته بإغماءة نتيجة أزمة قلبية مفاجئة أثناء تواجده في دار النشر التي أصدرت مجموعته القصصية الجديدة.

وقال الكاتب أحمد عايد إنَّ «خليفة» سقط مغشيًا عليه أثناء شراء الكتب بالمعرض، وأسرعت إدارة المعرض لإسعافه، لكنه توفى في «المستشفى الجوي» فور وصوله.

والكاتب محمد حسن خليفة صدر له هذا العام بمعرض الكتاب مجموعة قصصية بعنوان «إعلان عن قلب وحيد»، وكان يكتب مقالات في عدة صحف عربية في الثقافة والفن والأدب والشأن المصري.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتح، الأربعاء 22 يناير، فعاليات النسخة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، رفقة عدد من الوزراء على رأسهم الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.

وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».

وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول.

وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.
تشييع جثمان الكاتب الشاب محمد حسن خليفة بقرية الشوبك (صور)
تشييع جثمان الكاتب الشاب محمد حسن خليفة بقرية الشوبك (صور)
تشييع جثمان الكاتب الشاب محمد حسن خليفة بقرية الشوبك (صور)
تشييع جثمان الكاتب الشاب محمد حسن خليفة بقرية الشوبك (صور)

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