بعد تطويره.. ميدان الخال الأبنودي بالإسماعيلية جاهز للافتتاح

انتهت هيئة قناة السويس من أعمال تطوير ميدان الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي بمنطقة الجامعة القديمة بالقرب من مبنى محاكاة هيئة قناة السويس، ليصبح جاهزًا للافتتاح المقرر تحديده خلال الفترة المقبلة.وعملت هيئة قناة السويس على تطوير الميدان وتجهيزه بالرخام ووضعت جدارية به تحتوي على نبذة تاريخية عن حياته وانجازاته وأهم أعماله.كان ميدان الأبنودي يعاني من حالة إهمال شديدة خلال الفترات الماضية، حيث تساقط أجزاء منه، فضلًا عن اتخاذ الكلاب الضالة له كمكان آمن لهم، وأعادت الهيئة تطويره ليليق باسم الشاعر الذي له مكانة خاصة في قلوب أهالي الإسماعيلية.وقضى الشاعر العديد من سنوات حياته في منزله بقرية الضبعية بمحافظة الإسماعيلية، وأوصى الخال بدفنه بمقابر جبل مريم بالقرب من شاطئ قناة السويس بالإسماعيلية، فى ذكرى رحيله الثانية تخليدًا لسيرته ومسيرته.