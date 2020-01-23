نجيب محفوظ في حوار لم يُنشر: زمن «نجوم الأدب» اختفى منذ الخمسينيات

هنا- فى «الدستور»- اخترنا أن ننشر هذا الحوار كاملًا كما كتبته «لوتس»، فتعالوا معًا نقرأ ما قاله «أديب نوبل» للوتس عبدالكريم.

قلت له: اسمح لى أن أبدأ حوارى معك بالسؤال عن فكرة البحث عن المجهول فى رواياتك، أو بعضها على الأقل فى «الطريق» مثلًا، أو فى «الحرافيش» حيث نجد من يبحث عن المجهول، ويلهث وراء الكشف عن الحقيقة الغائبة، فما تفسيرك لهذه الظاهرة فى أعمالك الروائية؟

■ إذن هناك فلسفة وراء هذه الظاهرة؟

■ قرأتُ كثيرًا- وبخاصة فى رواياتك الأولى- أنك بأوصافك الدقيقة التى تتتبع تفاصيل الأشياء كنت متأثرًا بالطبيعيين والواقعيين، فما مدى صحة هذا الحكم، وما مدى ذلك التأثر؟

■ تعنى أن عنايتك بالتفاصيل أقل بكثير؟

■ إن الأدب الحديث لم يعد يعرف الوصف، لقد قفز عليه وتجاوزه القارئ، لم يعد لديه وقت للوقوف عنده.. أليس كذلك؟

■ ومع ذلك فيخيل إلىّ أنك ما زلت ترى فى الوصف شيئًا أساسيًا وأنا أرى فيه شيئًا جميلًا.

■ ولكننى أرى أنك استطعت أن تنافس التليفزيون والسينما، إن أوصافك أحيانًا تبلغ مستوى من الدقة لا تقدر السينما أو التليفزيون أن تبلغاه.

■ أنت بلا شك صاحب مذهب أو اتجاه فى الرواية، إنك مرتبط بالواقع نافذ إلى أعماق البيئة، وأسمع من يصف كل من يتجه هذا الاتجاه بأنه «نجيب محفوظ» أو بمعنى آخر يريد أن يجرد الآخرين من أصالتهم. «حنا مينا» مثلًا هناك من يطلق عليه أنه نجيب محفوظ آخر ما رأيك فى هذا الكلام؟

■ ظلم لمن؟

■ هل ترى فى هذا الجيل وجهًا بارزًا يبشَّر بميلاد نجيب محفوظ آخر؟

■ اسمح لى أن أنتقل إلى موضوع آخر وهو موضوع مقاطعتك.. فهل الأدب شىء يمكن مقاطعته؟

■ أستطيع أن أقول إنك لست مقاطعًا لشخصك؟

■ ما دمنا قد اقتربنا من السياسة، فلنتكلم قليلًا عن علاقتها بأدبك. فمن الملاحظ أن أعمالك لم تكن تخلو من توجه سياسى، ولكنه لم يكن يفصح عن نفسه بطريق مباشر أما فى «أمام العرش» مثلًا، فقد كان الرأى السياسى هو المسيطر، بل لم يكن هناك شىء سواه، هل هو اتجاه جديد؟

■ كنت تلوذ بالرمزية عندما تقترب من السياسة فى عصر عبدالناصر.

■ إذن فالاتجاه نحو الرمزية شىء ضرورى أحيانًا؟

■ ولكنَّ هناك الكثيرين ممن لا يفهمون الرموز ويحارون فى فك طلاسمها.

■ من الواضح أن الرمزية فى السياسة أسلم من المواجهة الصريحة.

■ والآن ألا ترى أن النشر أصبح أكثر سهولة؟

■ أريد أن أعرف رأيك فى الأدب النسائى؟

■ أليس صدقك فى تقديم هذه الرؤية لونا من ألوان الإخلاص؟ فلماذا إذن تكون هذه الرؤية معيبة؟

■ إنها العقدة التى أصابهن بها المجتمع.

■ المهم أنك ترى لدينا أديبات مجيدات.

■ بمناسبة الحديث عن الأدب النسائى اسمح لى بأن أسالك عن الشخصيات النسائية فى رواياتك، فقد التقينا نماذج عديدة منهن، وقد تغيرت هذه النماذج بين رواياتك الأولى والأخيرة «أجريتُ الحوار سنة ١٩٨٨ ميلادية» فهل كان هذا التغير نتيجة تغير الأحوال فى مصر؟ هل كن نساء حقيقيات؟ أريد أن أعرف شيئًا عنهن؟

■ يخيَّل إلىّ بعد قراءتى للثلاثية أن «أمينة عبدالجواد» موجودة ولها نظير فى كثير من البيوت المصرية، وكذلك نساء «ثرثرة فوق النيل»، والفتيات الجامعيات فى «الحب فوق هضبة الهرم».

■ لماذا ؟

■ ولكننى أريد مزيدًا من الاقتراب من عالم نجيب محفوظ، أريد معرفة شىء عن التأثرات عن الأخذ والعطاء؟

■ إنه صحيح، لأنك ترسم الشخصية تبعًا لإحساسك بها.

- دون شك.

■ هل ترى أن السينما قدمت رواياتك كما ينبغى أن تُقدم أم أنها شوهتها؟

■ إذن فالكتابة أكثر قدرة على تجسيد الفن من التمثيل؟

■ هل معنى ذلك أنك حينما تكتب رواية يكون الجمهور فى اعتبارك؟

■ إذن فالسينما تحاول أن ترضى الناس أكثر؟

■ أليست محاولة الإرضاء هذه هى السبب فى انحدار السينما الآن؟

■ هذا رأى خطير إنك تعذر مخرجى ومؤلفى السينما والمسرح.

■ ما تريد أن تقوله هو إن السينما هذه الأيام تجارى ذوق الجمهور العادى؟

■ أليس الأفضل هو الارتفاع بهم بدلا من الهبوط إليهم؟

■ هل معنى ذلك أن الذوق لم ينحدر؟

■ إذن أستطيع أن أذهب إلى أن أفلام نجيب محفوظ التى تعرض بنجاح، هى قصص قد حورت كثيرًا لتناسب جمهور السينما؟

■ وهل هذا يرضيك؟

■ والفيديو؟ إن أفلامه نحملها إلى البيت، ولا نذهب إلى مشاهدتها فى السينما، أفلا ينبغى أن تعد له أفلام خاصة ذات مستوى خاص؟

■ والمسرح ما رأيك فيه؟ يقال إن أشياء جديدة قد بدأت تظهر عليه؟

■ أستاذ نجيب هناك شخصيات تتكرر فى رواياتك مثلًا: الفتوة والدرويش وشيخ الحارة، وهناك أيضًا أماكن تطالعنا كثيرًا فى أعمالك، مثل الحارة والخلاء والتكية والقرافة، فهل هى شخصيات وأماكن حقيقية، أم أنها تعبر عن رموز معينة؟ وماذا تكون تلك الرموز؟

■ إلى أى شىء ترمز التكية وشيخ الحارة؟

■ سؤال أخير من هم نجوم الأدب والفن فى عصرنا؟

لا تزال الكاتبة والفنانة لوتس عبدالكريم قادرة على أن تدهش الجميع فى كل مرة تكتب فيها، قلمها لا يعرف التوقف، وحكاياتها، خصوصًا مع الكبار، لا تنضب، وفى كل مرة تقرأ الجديد عن «لوتس» حتى وإن كتبت هى عن نفس الشخصيات مرة بعد أخرى. وفى الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولى للكتاب تهدى لوتس عبدالكريم المكتبة المصرية والعربية إصدارًا جديدًا تحت عنوان «عاشوا معى»، عن الدار المصرية اللبنانية، وفيه تروى لنا بعضًا من حكاياتها مع كبار من عينة توفيق الحكيم ويوسف إدريس. غير أن أبرز ما ورد فى الكتاب كان حوارًا نادرًا مع شيخنا الأكبر نجيب محفوظ، وذلك قبل فوزه بجائزة نوبل وتعرضه لمحاولة اغتيال.ذهبت إلى نجيب محفوظ فى مكتبه بجريدة الأهرام، بصحبة شقيقى الأوحد والأكبر أسامة، وكانت تربطه بنجيب محفوظ علاقة صداقة ومحبة، على الرغم من أنه عاش أغلب حياته فى ألمانيا. وكلانا كان قارئًا جيدًا لمحفوظ، وهذا سهَّل كثيرًا من مهمتى فى إجراء حوار معه، إذ كان مختلفًا ومتدفقًا ومعترفًا فى حواره معى، وهذا الحوار كنتُ قد أجريتُه قبل فوز نجيب محفوظ بجائزة نوبل فى الآداب فى أكتوبر سنة ١٩٨٨ ميلادية، وكان دافعى إلى لقاء محفوظ هو أن الرحلة إليه دائمًا ما تكون رحلة ذات مذاق خاص. فقلب «شيخ الروائيين العرب» كان كبيرًا يملؤه حب أبوى للأجيال اللاحقة، وأى شىء أقوى من الحب يشد الابن إلى أبيه، والتلميذ إلى أستاذه، والمعجب إلى قدوته ومثله الذى يطمح إليه. أما عقل شيخ الروائيين فجذوة كانت تتوقد بوهج فكر راصد، وبين رحابة القلب وتوهج الفكر، يجد الملتقى بنجيب محفوظ الإجابة عن كل ما يزحم رأسه من تساؤلات، والتعليق على كل ما يخالجه من خواطر، وذلك كله فى جو من الدفء يغمر الوجدان، وحضور فكرى يرضى العقل ويرسل نورًا كاشفًا نحو الحقيقة. الحوار مع نجيب محفوظ فيه متعة عقلية ومعرفة روحية وجدل مبنى على أسس فلسفية، خصوصًا عندما كنت أتحدث معه فيما أعرف وأدرك من منجزه الروائى الذى قرأته فى سن مبكرة من حياتى، حيث كان الكتاب فرضًا ملزمًا، وفريضة واجبة التأدية، وهذا ما تعلمته فى بيتى من أبى، ومن أساتذتى فى قسم الفلسفة، ومن قبلها فى المرحلة الثانوية. ولما ذهبت إلى نجيب محفوظ يرافقنى شقيقى الأكبر أسامة «وهو صديق قديم لمحفوظ»، كنت قبل أن أحمل داخلى الكثير من الأسئلة، أحمل- أيضًا- معها الكثير مما أريد الإجابة عنه لى أنا قبل القارئ، إذ الكثير مما يطرحه محفوظ فى كتاباته كنت أراه متجسدًا حولى فيما أعاين وفيمن أعرف. كنت قد احتفظت بحوارى مع نجيب محفوظ سنوات طويلة، كان منسيًّا مطويًا بين أوراقى، وقد سنحت لى الفرصة لأنشره على الناس، وفيه الكثير الذى يفيد، وأنا الذى أفدتُ من كتابته وتربيتُ على رواياته ونشأت وفى بيتنا كتب له مع كثيرين من كتَّاب فرنسا وبريطانيا والكتَّاب الروس. نجيب محفوظ لم يكُن لى مجرَّد كاتب أو اسم بارز، لكنه كان أيقونة بين أبناء جيلى، وظل هكذا حتى يوم رحيله، وما زال بيننا نقرأ له، ونستعيد ما كنا قرأنا، لأننا فى كل استعادة نتذكر مواقف وأحداثًا مهمة وأليفة فى حياتنا.- التفسير بسيط، إن مجتمعنا الآن «١٩٨٨» يعيش فترة قلق. فالمشكلات تحيط به من كل جانب، وهو لذلك يبحث عن حل ليخرج من مأزقه، من قلقه، من مشكلاته، والتيارات كثيرة، بعضها يريد أن يشد هذا المجتمع إلى الوراء، إلى مجتمع السلف الصالح، وبعضها يريد أن يجذبه إلى الأمام ويدفعه أو يقذف به إلى المستقبل، ولهذا تتكاثر الطرق وتتشعب الاتجاهات ويصبح كثير من الأسئلة معلقًا بلا جواب، وتلك هى التى تهيئ الظروف لعنصر المجهول الذى يظل بعض الناس يلهث وراءه لكشف أستاره، ومن بينها بعض الشخصيات فى رواياتى.- إنه مجرد موقف، حيث يجد الإنسان نفسه مدفوعًا إليه نتيجة لظروف المجتمع من حوله.- لا أعتقد أننى تأثرتُ بأحد هذين المذهبين، الفرق بينى وبين الطبيعيين والواقعيين فى الوصف ورصد التفاصيل الدقيقة هو فى الحقيقة فرق واضح، بل هو فرق كبير جدًّا، يكفى أن تعرفى أن بلزاك «٢٠ من مايو ١٧٩٩ - ١٨ من أغسطس ١٨٥٠ ميلادية» قد وصف فى إحدى رواياته قصرًا فى ثمانين صفحة! فهل فعلتُ أنا شيئًا من هذا أو قريبًا منه؟ بالطبع لا. ثم إننى منذ البداية كنت أدرك طبيعة القارئ المصرى والعربى، إن أعصاب قارئنا مرهفة ولا تحتمل التفاصيل الدقيقة؛ ولهذا لا أعتقد أننى تورطتُ فى هذا النحو من الوصف التفصيلى، إن النقاد هم الذين روَّجوا لهذه المقولة، والنقاد الكبار فى جيلنا كانوا نقاد شعر أو نقاد مسرح لم يكونوا نقاد رواية، ولم يكن لهم صبر على قراءة العمل الروائى كاملًا، ومن هنا كانت تلك الأحكام السريعة الخاطفة، إن تشبيهى ببلزاك أو إميل زولا «٢ من أبريل ١٨٤٠ - ٢٩ من سبتمبر ١٩٠٢ ميلادية» هو تشبيه سطحى ولا يمت إلى الحقيقة بصلة، ولا وجه للمقارنة بين التفاصيل القليلة التى قدمتها للبيئة والتفاصيل التى كان يقدمها بلزاك.- ليست أقل فقط، بل تبتعد عن التفاصيل بشكل كبير جدًّا، إنك لو أقمت مقارنة حقيقية بينى وبين بلزاك مثلًا، لكان أول ما يمكن أن تصلى إليه من أحكام هو أننى لا أهتم بالتفاصيل- وهذا هو ما لاحظته سيزا قاسم فى رسالتها الأكاديمية عن الثلاثية، لقد لاحظت أن وصفى لا يميل إلى الاختصار فقط بل إنه أكثر ميلًا إلى الإقلال وقد اهتدت سيزا إلى هذه الحقيقة؛ لأنها ناقدة روائية، أما غالبية نقادنا العظام فقد درسوا الشعر وبرعوا فى نقده والشعر قائم على الإيجاز والتركيز، ولهذا كان أى تفصيل يبدو لهم شيئًا مهولًا، جاوز كل الحدود.- هذا فى الأدب الحديث جدًّا، ولكن قبل ذلك فى اللا رواية مثلًا، كان وصف الأشياء يتم بشكل رهيب ولهذا سمى هذا الاتجاه بالشيئية، إنه اتجاه قائم على وصف الأشياء بطريقة لا تحتمل، أنا على الأقل لم أحتمله ولم أجد له مبررًا عند آلان روب جرييه «١٨ من أغسطس ١٩٢٢ - ١٨ من فبراير ٢٠٠٨ ميلادية» ونتالى ساروت «١٨ من يوليو ١٩٠٠ - ١٩ من أكتوبر ١٩٩٩ ميلادية».- فعلًا الوصف شىء ضرورى، ولو بالقدر الذى يوحى فيه بالمكان والزمان، ولكننا «فى هذه الأيام» نعيش عصر الكاميرا، ولقطة واحدة لا تستغرق أكثر من دقيقة ونصف الدقيقة تغنى عن وصف يقوم به الروائى فى عدة صفحات. إذن فعلى الرواية أن تبحث عن مجالات لا تشترك فيها مع الكاميرا؛ لأنها لن تستطيع أن تزاحمها، فضلًا عن أن تتغلب عليها، الإنسان المعاصر لم يعد يطيق الوصف، لأن الكاميرا تقدم ما لا تستطيع الرواية تقديمه، إنه لا يستطيع أن ينافس التليفزيون أو السينما.- هذا تفضُّل منك، اسمعى، لقد قرأتُ منذ زمن بعيد رواية «الحرب والسلام» لتولستوى «٩ من سبتمبر ١٨٢٨ - ٢٠ من نوفمبر ١٩١٠ ميلادية»، ومع ذلك ما زلتُ أذكر روعة وصفه للمعركة بين الروس ونابليون، وكنتُ معجبًا بقدرته على الوصف إلى حد بعيد، وقد شاهدت الرواية نفسها بعد أن تحولت إلى فيلم، لقد رأيت المعركة التى وصفها تولستوى فى العديد من الصفحات، رأيتها رأى العين فى الفيلم، وكانت لقطة لم تتجاوز خمس دقائق، فقد استطاعت الكاميرا أن تنقلنى إلى الميدان نفسه، أما تولستوى فقد حاول أن يقرِّبنى منه، وليس من رأى كمن قرأ، هذا شىء لا يستطيع الروائى أن ينافس فيه الكاميرا، عليه أن يجد له مجالًا آخر وإلا كانت النتيجة المحتومة هى الهزيمة.. أليس كذلك؟- اسمعى يا سيدتى، هناك حقيقة لا ينبغى أن تغيب عن البال، إن الأدباء عندما يعيشون فى عصر واحد، وتقع أعينهم على لوحة واحدة، لا بد أن يكون هناك لون من التقارب فيما يقولونه عن هذه اللوحة، ثم إن تأثر الجديد بالقديم هو تأثر مشروع، وبمرور الزمن يستقل الجديد، وتصبح له شخصيته وقد يكون حنا مينا تأثَّر بى فى بداياته، ولكننى أؤكد لك أنه أصبح بعد ذلك صاحب شخصية متميزة، ولديه أصالة لا تخطئها العين، إنه صاحب عالم روائى مستقل لا شك فيه، فعندما يأتى أحدهم ليقول إن حنا مينا هو نجيب محفوظ يكون هناك ظلم كبير قد وقع.- ظلم لحنا مينا طبعًا، إنه كاتب أصيل وله عالمه الروائى وهو من القلة التى أعجب بها الإعجاب.ليس حنا مينا وحده هو الذى يُقال عنه ذلك، هناك فى مصر أيضًا بعض الروائيين من الذين ظهروا فى الستينيات وما بعدها يوصفون بالوصف نفسه.جيل الستينيات جيل غنى ومتعدد المواهب وتفخر به مصر.- ليس فى جيل الستينيات واحد بارز، إنهم مجموعة بارزة.- أحب أن أؤكد أن أدبى أو على الأصح رواياتى ليس فيها شىء مما يتعارض وكفاح أمتنا أو مطامحها، وأنا لهذا لا أفهم لماذا تقاطع فى بعض البلاد العربية، إن سبب المقاطعة هو رأى كنت أراه ذات يوم وأعلنته، وهو كأى رأى يحتمل الخطأ والصواب، والرأى ينبغى لقاؤه بالرأى الآخر، أما أن يكون سببًا فى الإدانة وتوقيع العقاب، فهو ما لا أراه مقنعًا، إن مثل هذا الموقف هو أبعد ما يكون عن الديمقراطية التى تؤمن بالحوار.. ثم إننى لست رجل سياسة ولا من صانعى القرار، فلماذا أحاسب على هذا النحو العنيف؟ شىء غير مفهوم.- العكس صحيح. فشخصى هو المقاطع لا أدبى، رواياتى يا سيدتى يعاد طبعها بعيدًا عنى، وهى تتحول فى بعض الأحيان إلى مسلسلات! أرأيت إذن كيف أن شخصى وحده هو المقاطع؟- يكاد يكون «أمام العرش» هذا هو العمل الوحيد الذى كتبته ولا أعده عملًا فنيًّا، لقد كتبته فى ظل ظروف كان الإحساس فيها طاغيًا بأن هناك أخطاء كبيرة قد وقعت، وأنها السبب فيما أصاب حياتنا العامة والخاصة من إحباطات ونكسات، وأنت إذا قرأت المحاكمات فى هذا الكتاب، وبخاصة المحاكمات فى العصر الحديث، فسوف تتبينين أن المؤلف يريد أن يقول إن كل المصائب التى حلت بنا إنما كانت نتيجة لأمرين: أولًا: أننا لم نكن على تقدير جيد لقدراتنا فى التعامل مع العالم الخارجى. ثانيًا: أننا فى الداخل لم نكن نحكم أنفسنا بطريقة تتلاءم مع العصر الحديث، وإنما كان حكمنا أقرب إلى حكم العصور الوسطى، وهذا هو الذى أضاع منا كل شىء، حتى النوايا الحسنة وحتى الإخلاص، والحقيقة أننى لم أقصد التحامل على أحد، اتهِمْتُ بأننى ضد عبدالناصر، أبدًا لست ضده، ولا ضد أحد، ولكن الحزبيين عندنا لا يرون الأمور كما هى. فأنت إما معهم مائة فى المائة، وإما ضدهم مائة فى المائة، لقد تعودوا التقديس، وألفوا مشيخة الطرق، رئيس الحزب هو شيخ طريقة ومقدس، ونحن نعيب على إيران أنها تأخذ بنظرية الإمام المعصوم، وللأسف الشديد إن كل حزب عندنا ينظر إلى رئيسه على أنه إمام معصوم.- الحقيقة أن كتاباتى لم تتغير فى عهد الثورة «ثورة يوليو ١٩٥٢»، كنت مع الثورة فى إيجابياتها، وكنت ضد الإرهاب وضد الديكتاتورية، وقد عبَّرت عن ذلك أيام عبدالناصر فى «ميرامار» و«ثرثرة فوق النيل» و«سائق القطار» و«الخوف»، لم أكن صريحًا كل الصراحة فى معالجة موضوعاتى.. وظل هذا الموقف من الإيجابيات والسلبيات أيام السادات، ولكننى كنت أكتب بصراحة أكثر، لأنه كان قد بدأ يعطى فرصة للرأى الآخر. عندئذ قيل إننى تغيرت، ولكننى فى الحقيقة لم أتغير.. كنت أقول نفس الذى قلته نفسه.- فى الواقع، هناك رمزية يلجأ إليها الفنان، عندما يعالج السياسة فى ظروف لا تسمح له بأن يكون واضحًا وصريحًا، وهناك رمزية فنية لا شأن لها بالتخفى خوفًا من بطش السياسة، وذلك عندما يجد الفنان نفسه أمام شىء كالمجهول، الذى تعرضنا له فى أول هذا الحديث؛ فالمجهول شىء مراوغ، لا يمكن التعبير عنه بطريقة مباشرة؛ فالرمز هنا يكون ضرورة فنية، فالرمزية فى حقيقة الأمر رمزيتان، رمزية سياسية دعت إليها ضرورة الرقابة، ورمزية فنية دعت إليها ضرورة الموضوع.- ربما تكون الحيرة راجعة إلى الرغبة فى تحديد ما يشير إليه الرمز تمامًا، ولكننى أعتقد أنه لن تكون هناك حيرة فى الإحساس بالاتجاه، اللهم إلا إذا كان الكاتب غير مسيطر على أدواته ولا يحسن استخدام الرمز.- المواجهة الصريحة لم تكن ممكنة، وحتى فى النشر لم تكن ممكنة، فلو أننى كتبت «الكرنك» أيام عبدالناصر لما أمكن نشرها، بل بعد وفاة عبدالناصر لم تقبل «الأهرام» أن تنشرها، «هيكل» رفض ذلك رفضًا باتًا.- الآن هناك بالطبع حرية تعبير، الجزء الخاص بحرية التعبير فى ديمقراطيتنا كامل تمامًا، اقرئى صحف المعارضة، إن شيئًا مما نقول الآن لم يكن ممكنًا حتى قبل ثورة يوليو، لم يكن أحد يستطيع أن يهاجم الملك، الآن يستطيعون أن يهاجموا رئيس الجمهورية.- أدب النساء عندنا أدب عظيم، فى الجيل الماضى عرفنا عائشة عبدالرحمن وسهير القلماوى، وهما فى صف أكبر أساتذة الجيل، والجيل الحديث له أيضًا أصالته وطابعه الخاص، الشىء الذى لا أرتاح له هو هذا الغضب الذى يبدو منهن إذا وصف أحد أدبهن بأنه أدب نسائى.وهذا الغضب غير مفهوم أو غير مبَّرر فى رأيى، إن كل أديب مطالب بأن يكون متفردًا أن يكون «زيد» غير «عبيد»، فكيف لا تختلف الأنثى عن الذكر إذا كانت هناك أصالة؟كيف يعيبك أحد إذا أنت قدمت رؤيتك للعالم من خلال طبيعتك الأنثوية؟ هل هذا من الممكن أن يؤخذ عليك؟.- إننى حينما أقول إن الأدب النسائى فيه طبيعة نسائية فإننى أمدحه ولا أذمه، معناه أنه أصيل وأنه متفرد، ربما كان رفض كاتباتنا هذه الصفة، لأنَّ كلمة نسائى عندنا تشير إلى لون من الضعف.- الحقيقة إننى أقول ذلك وأنا فى مقام المدح لا الذم.- طبعا هذا رأيى.- عالمى الروائى كله مأخوذ من الواقع، ولكنه ليس الواقع؛ فالفن إعادة تكوين للواقع فى ضوء رؤية المبدع وما يراه من نقد لهذا الواقع، إننى لست فوتوغرافيًا حتى أرسم الواقع كما هو، وأنا واقعى بمعنى أننى لست كاتب فانتازيا، ولست كاتبًا سرياليًا أو شيئًا من هذا القبيل، كل شخصياتى لها أصل فى الواقع، ولكن من الممكن أن تلتقى الشخصية الحقيقية صورتها التى رسمتها لها فى إحدى قصصى أو رواياتى، ومع ذلك فلا تستطيع أن تتعرف نفسها فى تلك الصورة.- طبعًا، فالمبدع حين ينقد الواقع لا يمحوه أو يقتلعه من جذوره كل ما هنالك أنه يقدمه برؤية جديدة، ليقول من خلالها ما يريد قوله، خذى مثلًا رواية «زقاق المدق»، إن بها شخصيات تبدو كأنها تعيش بيننا أو نلتقى بها فى حياتنا، اطلبى إلى مؤلف آخر أن يكتب عن الزقاق نفسه فسوف تطالعين الشخصيات نفسها، ولكن بوجوه أخرى ستكون مختلفة عن الشخصيات التى التقيت بها زقاق نجيب محفوظ.- لأن هناك مؤلفًا جديدًا وإحساسًا جديدًا، ورؤية جديدة.■ إذن فنجيب محفوظ يضع نفسه فى هذا العالم، ثم يقول هذا العالم هو لنجيب محفوظ؟- نعم إن العالم فى هذه الحالة يكون ملكى، وعندما يدخله مبدع آخر فإنه يتحول إلى ملكيته.- عالم نجيب محفوظ يتكون من عالم الواقع، ولكنه يقدم هذا الواقع من خلال إحساسه به وتجربته معه وتفكيره فيه من الممكن أن أقدم لك شخصًا فأدفعك إلى حبه، فى حين يقدمه لك مبدع آخر فيدفعك إلى كراهيته أليس هذا صحيحًا؟- الرواية فى رأيى- حينما يقرأها المخرج- لا بد أن تتغير حسب رؤيته وتبعًا لوسيلة التعبير، فأنا أكتب الرواية بالكلمات، وهو يعبر عنها بالصور، وأنا أقدمها فى مئات الصفحات، وهو يعرضها فى أقل من ساعتين، بالإضافة إلى مقتضيات تجارية لا تستطيع السينما العادية أن تتجاهلها، إن المخرج لا يستطيع أن ينسى أن تسعين فى المائة من مشاهديه أميون، وهو لذلك لا بد أن يوجد اللغة التى يستطيع أن يخاطبهم بها، من الظلم أن نقارن بين الرواية فى أصلها المكتوب والرواية وهى معروضة على شكل فيلم، حتى فى البلاد التى سبقتنا لا يحدث ذلك، لقد شاهدت رواية دستويفسكى العظيمة «الإخوة كارامازوف» فى السينما، فكان الفرق بين السماء والأرض، لقد تحول التحليل العميق والوصف الدقيق ورسم الشخصيات والمواقف باقتدار إلى قصة أقرب ما تكون إلى القصص البوليسية.- طبعا فالكتاب معك فى كل وقت، وهو يسمح لك بالتوقف للتفكير والتخيل، أما السينما والتليفزيون فلن يسمحا لك بشىء من هذا، ثم إنهما لا بد أن يسهلا الأمور من أجل الجمهور الواسع الذى يشاهدهما، الفن يتأثر بجمهوره وهو حين يتحدث إلى جمهور مثل جمهورنا لا بد أن يجد اللغة المشتركة التى يستطيع أن يتفاهم معه من خلالها، والفن بلا شك يخسر فى هذه العملية.- الكاتب أكثر تحررًا من المخرج فى هذا المجال؛ لأن قراءنا من صفوة المجتمع، وأنا أدرك تمامًا أن قارئى سيصبر علىَّ ويفهمنى، ولو أننى كنت أكتب رواياتى لتقرأ على جماعة من الأميين فى مقهى لما كتبتها بطريقتى التى أكتب بها الآن.- طبعا إنها تحاول أن تصل إليهم.- الكتابة للسينما أو المسرح لا يمكن أن تغفل الجمهور، لا بد أن ترضيه وإلا فلن يذهب أحد لمشاهدتهما، والكاتب اللبق هو الذى يستطيع وهو يرضى الجمهور أن يعطيه قيمة ترفع من مستواه بعض الشىء، إن السينما أو المسرح لن يكون لهما وجود إلا بالجماهير التى تتردد عليهما، فإذا لم يتردد عليهما أحد كانا كالمدرسة التى لا يذهب إليها تلاميذ.- طبعا ولكن على ألا تكون هناك مغالاة فى الإرضاء تبلغ حد الهبوط عن مستوى الجمهور نفسه.- إن ما حدث فى بلادنا يا سيدتى ليس بالشىء القليل، تغيرات اجتماعية واقتصادية كثيرة قد وقعت، الطبقة المتوسطة التى يتكون معظمها فى العادة من موظفى الحكومة قد طُحنت، لم تعد قادرة على الذهاب إلى السينما أو المسرح، القادرون الآن من عامة الشعب من العمال والحرفيين والأجراء، وهم يرفهون عن أنفسهم بالذهاب إلى السينما أو المسرح، فلا بد أن تراعيهم السينما ويراعيهم المسرح، لقد كانا يراعيان فى السابق الأفندية والهوانم، أما الآن فقد تغيرت الحال.- مسألة الارتفاع هذه مسألة خيالية بعض الشىء لا بد من النزول حتى يمكنك الطلوع، إن أى فيلم جماهيرى لا بد أن يراعى الجمهور.- الذوق لم ينحدر، كل ما هناك أن فئات جديدة من الناس لم تكن تذهب إلى السينما أو المسرح أصبحت قادرة على الذهاب إليهما، لقد حصلت على المال بين يوم وليلة، ولكنها لم تحصل بهذه الطريقة على الثقافة، وهذه الفئات تسرها وتضحكها أشياء لا تسر ولا تضحك المهذبين من المثقفين فما ذنبها؟.- نعم، وهذا يكفى مخرجيها، يكفيهم أن كِتابًا لا يقرأه إلا الآلاف قد استطاعوا أن يعرضوا شيئًا منه على الملايين وشىء خير من لا شىء.- أنا رجل واقعى، وأعرف العملية من الداخل لقد عملت سيناريست لمدة عشر سنوات، وأفهم المسألة على نحو جيد، الذين لا يرضون هم الجالسون فى بيوتهم، ولا يعرفون من حقيقة العملية شيئًا.- أفلام الفيديو هى الأخرى متنوعة، وفيها ما يرضى جميع المستويات، والكل سيجد من بينها ما يرضيه.- الحقيقة أن كل كلامى عن السينما والمسرح هو من خلال ما أقرأه عنهما، أو ما أسمعه من أصدقائى السينمائيين، إن سمعى يقف حائلًا دون ترددى على السينما والمسرح، ويقال إن عام ١٩٨٦ قد شهد تقدمًا فى مسرح القطاع العام، وارتفاعًا فى مستوى القطاع الخاص.- ارتباطى بهذه الأماكن هو ارتباط طبيعى، ارتباط وجدانى، ولذلك استقرت صورها فى أعماقى، لقد عشت فى أرجائها قبل سن الثامنة، عندما انتقلت إلى العباسية، وعندما أذكر هذه الأماكن فى رواية مثل «زقاق المدق» يكون ذكرها حقيقيًّا، أما عندما أذكرها فى «الحرافيش» فتكون قد تحولت إلى رموز.- التكية ترمز إلى جانب المجهول، ولذلك جعلت الأناشيد التى تنطلق منها فى «الحرافيش» باللغة الفارسية، كنت أستطيع أن أترجمها إلى العربية، وترجمتها عندى، ولكنَّنى أبقيتها بلغتها التى لا نعرفها، تأكيدًا لذلك المجهول للجانب الميتافيزيقى الذى يطالعنا من الرواية، إنه الجانب الغائم، الجانب غير الواضح الذى نختلف فى تفسيره أما شيخ الحارة فيرمز إلى السلطة الرسمية.- حكاية نجوم الأدب قد اختفت من حياتنا منذ الخمسينيات، إننا لا نلتقى نجمًا ساطعًا منذ هذا التاريخ، وعندما ظهر التليفزيون والفيديو أدخلانا فى عصر جديد لم يعد هناك من يرضى أن يتخصص فى الأدب، فالكاتب الروائى إذا استطاع نشر روايته فلن تزيد مكافأته على بضع مئات من الجنيهات فى أحسن الظروف، قارنى ذلك بمن يكتب سيناريو لمسلسل تليفزيونى فى الخارج المكافأة، هنا ستبلغ عشرين ألف جنيه إسترلينى! فمن الذى يرضى أن يبدد طاقته فى كتابة الأدب؟ ثم ناحية أخرى، وهى تكوين الأديب، الأديب فى حاجة إلى قراءة دائمة واطلاع مستمر والتليفزيون والفيديو يبعدان الأجيال الجديدة عن القراءة.لقد كنت وأنا تلميذ أملك وقتًا طويلًا فى أثناء الإجازات، وكنت أقضى معظم وقتى فى القراءة، كنت لا أفرغ من كتاب إلا لأبدأ كتابًا آخر، وكان أبى يضربنى ليمنعنى من القراءة، كان يريد أن أريح عينى من أجل المذاكرة، الكتاب هو صانع الأديب، ولذلك كان لدينا عمالقة، فمن الذى يصبر على القراءة الآن؟ لقد أصبحنا نعيش فى عصر التليفزيون والفيديو، ورجل العصر الحديث المرهق، صاحب الأعصاب المتعبة، لا يبحث عن راحته على صفحات الكتب، إنه يبحث عنها أمام هذين الجهازين الساحرين، أو يبحث عنها فى حل الألغاز التى تنشرها الصحف والمجلات، قد تقولين إن الإحصاءات تشير إلى الإقبال على بعض الكتب الدينية أو السياسية أو العملية، ولكن هذه الكتب شىء، والكتب التى تعد الأديب الحقيقى شىء آخر.