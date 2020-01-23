وزير خارجية الإمارات يلتقي الممثل السامي للاتحاد الأوروبي

استعرض وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع جوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية، أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي خاصة فيما يتعلق بالمعرض الدولي إكسبو 2020 دبي الذي تستضيفه الدولة خلال الفترة من أكتوبر 2020 إلى أبريل 2021.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم - أن الجانبين بحثا، مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك خصوصا تطورات الأوضاع في ليبيا وإيران والعراق واليمن.وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها الثنائية مع دول الاتحاد الأوروبي الصديقة إلى جانب دعم التعاون المشترك في المجالات كافة.ومن جانبه، أشاد جوزيب بوريل بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي وما حققته من إنجازات تنموية في المجالات كافة.