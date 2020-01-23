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الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ننشر الخطة الدعوية لـ جمادي الآخرة بأوقاف الإسكندرية

الخميس 23/يناير/2020 - 07:55 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هبه عويضه
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أعلنت مديرية أوقاف الإسكندرية عن الخطة الدعوية لشهر جمادى الآخرة تحت عنوان "الأسرة ودورها في بناء المجتمع وتماسكه".

وتقدم المديرية من خلاله أمسيات حول تربية النشء، وكيفية إعداد الشاب والفتاة ليكونا أزواجا يتحملون أعباء الحياة ومسؤلياتها مع توضيح لأسس اختيار شريك الحياة حتى يصبح الزواج ناجحًا.

قال الشيخ حسن عبد البصير، مدير عام الدعوة إن كل إدارة من الإدارات الـ11 بأوقاف الإسكندرية تلتزم بـ15أمسية بمجموع 165 أمسية خلال الـ4أسابيع ليكون مجموع الأمسيات 660 أمسية.

أضاف أن الخطة تتناول آداب الخطبة، واهتمت بالدعوة إلى التيسير وعدم المغالاة في الأفراح والمهر والتجهيزات تيسيرًا على المقبلين على الزواج ومواجهةً للعنوسة التي تنشأ بسبب الظروف الاقتصادية، كما ركزت على الزواج الصحيح الموثق الذي يضمن الحقوق ويلزم بالواجبات بعيدًا عن الزيجات السرية والعرفية والتي تتنافى مع روح الأسرة.

وتم التركيز في الخطة على فن إدارة الحياة الزوجية وآداب المعاشرة بالمعروف، وكيفية إدارة الخلاف الزوجي تفاديا للطلاق وآثاره الضارة على الأسرة والمجتمع،كما وضحت حقوق وواجبات كل من الزوجين، ودعت لمعالجة التفكك الأسري؛ لأن نجاح الأسرة يمهد لنجاحات في شتى شؤن الحياة وفشلها مقدمة لفشل ذريع في كل جوانبها.

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