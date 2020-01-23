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الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير خارجية السودان تستعرض عملية السلام مع وفد من الكونجرس

الخميس 23/يناير/2020 - 07:54 م
أسماء عبد الله،
أسماء عبد الله، وزيرة الخارجية السودانية،
ا ش ا
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استعرضت أسماء عبد الله، وزيرة الخارجية السودانية، مع وفد من لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس الأمريكي، برئاسة كارين باس رئيسة اللجنة الفرعية لأفريقيا، عملية السلام بالسودان، ومساعي التنمية، وأهداف وتحديات الفترة الانتقالية.

وقالت كارين باس إن زيارة الوفد تهدف إلى التعرف على أوضاع السودان بعد الثورة، والتحديات التي تواجه الفترة الإنتقالية.

وأشارت إلى أن الزيارة تتضمن زيارة إلى ولاية شمال دارفور (غرب السودان) للوقوف على أوضاع النازحين بالولاية.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية، أن الوزيرة أسماء عبدالله استعرضت التطورات الإيجابية في السودان، لافتة إلى أن الوفد الأمريكي، التقى مع رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك.

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