أنخفاض الأسهم الأمريكية بفعل فيروس الصين

فتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض اليوم، متأثرة بالمخاوف المتنامية حيال انتشار فيروس تاجي في الصين أدى إلى إغلاق مدينتين بالبلاد، بينما زادت مجموعة من نتائج الأعمال المتباينة المعنويات السلبية.وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 75.25 نقطة بما يعادل 0.26 بالمئة إلى 29111.02 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على تراجع 5.98 نقطة أو 0.18 بالمئة إلى 3315.77 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 6.05 نقطة أو 0.06 بالمئة إلى 9377.72 نقطة.