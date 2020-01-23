رفع كفاءة وتطوير ميدان مستشفى رؤية بالأقصر

أعلن العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، بدء أعمال رفع كفاءة وتطوير ميدان مستشفى رؤية بإمتداد شارع أحمد عرابي بمدينة الأقصر.وقال الشريف إن نخيل بوتشارديا أصبح يزين الميدان، بهدف رفع كفاءته، وفقًا لرؤية تخطيطية تتفق مع طابع المنطقة ومراعاة الإجراءات الخاصة بالسلامة وتسهيل الحركة المرورية للسيارات، وذلك في إطار مشروع تحسين الصورة البصرية لمدينة الأقصر.أضاف رئيس مدينة الأقصر أن اختيار هذه النوعية من النخيل نظرًا لغرابة سعفها على هيئة مروحة، كما أنها تعد نخلة معمّرة تعيش 250 عامًا، وتعطي للمكان مظهرًا جماليًا وهي من أفضل أشجار التزيين ولا تحتاج لرعاية خاصة مثل باقي أنواع النخيل.