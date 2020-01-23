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الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تعلن خلوها من فيروس «كورونا الجديد»

الخميس 23/يناير/2020 - 07:42 م
الملك سلمان
الملك سلمان
عبير سليم
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قالت السلطات الصحية السعودية، اليوم، إنها لم تسجل حالات إصابة بفيروس كورونا في المملكة، بحسب ما أفادت به قناة "العربية" في خبر عاجل.

وقالت وزارة الصحة السعودية، أمس الأربعاء، إن المملكة ستبدأ فحص المسافرين القادمين من الصين واتخاذ إجراءات وقائية أخرى بعد تفشي فيروس كورونا الجديد هناك.

وارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس الذي يشبه الإنفلونزا إلى 17 أمس الأربعاء، فيما تأكدت إصابة أكثر من 540 بالمرض، الأمر الذي زاد المخاوف من انتشار العدوى بسبب السلالة الجديدة التي ظهرت بسبب التجارة غير المشروعة في الحيوانات البرية.

وظهر الفيروس في مدينة ووهان بإقليم هوبي في وسط الصين، وانتقل إلى مدن أخرى منها بكين وشنغهاي ومكاو وهونج كونج. كما امتد إلى الولايات المتحدة وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان.

وأعلنت الولايات المتحدة عن أول حالة إصابة الثلاثاء وكانت لأمريكي سافر إلى ووهان.

وقالت وزارة الصحة السعودية على تويتر، إنها تنسق مع هيئة الطيران المدني لتقييم "حركة السفر المباشر وغير المباشر من وإلى الصين".

كما نصحت المسافرين بتجنب "الاتصال بالحيوانات - حية أو ميتة - أو المنتجات الحيوانية أو التواجد في أسواق تداول الحيوانات".

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