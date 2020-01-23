حبس مهندس بالمعاش 6 أشهر بتهمة سب رئيس الشئون القانونية بالسكة الحديد

قضت المحكمة الاقتصادية، حبس "محمد. ع" مهندس على المعاش بالسكة الحديد بالسجن 6 شهور مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه مع إلزامه بتحمل أتعاب المحاماة بتهمة السب والقذف والإزعاج عبر وسائل التواصل الاجتماعى، ضد حسام عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالسكة الحديد.كان رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالسكة الحديد، حرر محضر لدى مباحث الاتصالات ضد مهندس على المعاش يتهمه بالسب والقذف والتشهير به على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".